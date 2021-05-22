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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باسل الخياط لنجوم حرب أهلية: بحسدكم علشان مش عارف أكون وسطيكم

مسلسل حرب أهلية
مسلسل حرب أهلية

عرضت الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع عبر شاشة سي بي سي، مساء الجمعة، مقطع فيديو يحمل كلمة للفنان باسل الخياط.
 

وقال الفنان باسل الخياط، إن :"بحسدكم جدا لأني مش عارف أكون معكم في هذا اللقاء، نظرا لظروف سفري في ظل الظروف الحالية من جائحة كورونا". 
 

وأضاف الخياط، في مقطع الفيديو، أنه :"حبيت اطل بفيديو صغير، وأتمنى أشوفكم دايما بخير، وكنت سعيد جدا معكم، ويارب كل واحد يحقق أحلامه، وهتوحشوني جدا".

 

من جانبها ردت يسرا، قائلة :"بحبك جدا يا باسل، هو مش بس ممثل فقط ، لا كمان على المستوى الإنساني حقيقي جدا، وهو شخص طيب جدا وخجول جدا".

فيما قدمت الفنانة الكبيرة يسرا، درسا في الحب للفنانة الشابة مايان السيد وجميلة عوض وللفنانة أروى جودة.
 

وقالت يسرا، إنه الحب شيء بسيط جدا، متابعة أن التفاهم حينما يتحدث بالشكل الصحيح يحدث كل ما تريدين من الجانب الأخر في الحب. 
 

وأضافت الفنانة الكبيرة، أنه من المطلوب أن يكون فيه تفاهم بين الطرفين والاهتمام بشكل حقيقي وليس الذي خلف أهداف أخرى غير التفاهم، ومن الضروري أن يكون داعم للمرأة ويقف ورائها.
 

أخبار التوك شو اليوم الإعلامية منى الشاذلي باسل الخياط يسرا

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