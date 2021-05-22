محاضرات وورش فنية ومناقشات كتب بثقافة المنيا

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا، حيث نظم بيت ثقافة جاهين محاضرة تثقيفية بعنوان "دور الجيش والشرطة" فى حماية الوطن حاضرها الشاعر مختار عبد الفتاح رئيس نادى أدب المنيا وتحدث عن الجيش والشرطة حيث أنهما يمثلان جناحا الأمن في أي دوله تريد أن تتقدم، وأن يا نعم أبنائها بالأمن والأمان في ظل متغيرات سياسية يشهدها العالم بأسره، وأن وجود جيش قوي، وشرطة قوية يعطي رسالة ردع لأى عدو يريد أن ينال من الوطن، ونظمت مكتبة إبوان الثقافية محاضرة عن العمل الحر freelancer وكيف أنجز فى مجال عملى، حاضرها جمال أحمد، كما عقد بيت ثقافة العدوه لقاء مع أصدقاء مكتبه الطفل وقراءة القصص.

نظمت مكتبة شم البحرية ورشة فنية رسم وتلوين مع ايناس رمضان محمد، وقدم قصر ثقافة مغاغة عرض لفيلم تسجيلى "القرار" واستعرض الفيلم، القرارات المصيرية المؤثرة في عمر الوطن والتي كان لها الأثر الأكبر في تغيير مسار التاريخ والحفاظ على كيان الدولة المصرية، وكان أبرزها قرار عبور قناة السويس وإستعادة الأرض في حرب 6 أكتوبر 1973، وقرارات البناء والتنمية الحقيقية لتغيير الواقع إلى غد أفضل ومستقبل مشرق وتوفير الحياة الكريمة للمصريين، بجانب عرض لفيلم سينما للأطفال بعنوان "أمير ورحلة الاساطير"، وأعد بيت ثقافة بنى مزار ورشة فنية التعبير عن فرحة العيد من تنفيذ شيرين عادل فوزي، وناقشت مكتبة قلوصنا الثقافية كتاب بعنوان اعرف قلبك تأليف الدكتور رفعت كمال، ناقشته ماريان حنا، كما نظمت مكتبة الشيخ مسعود ورشة فنية تنفيذ أماني رزق شحاتة.

ناقش بيت ثقافة ديرمواس كتاب "حكاية مشعلى الثورات" تأليف أحمد بهاء الدين، ناقشه محرم عبد الغنى تناول الكتاب ثوره ٢٥ يناير و٣٠ يونيو، وأقامت مكتبة بلهاسة الثقافية محاضرة بعنوان "النظافة الشخصية وكورونا وأهمية الإجراءات الإحترازية" حاضرها محمد عبد الصالحين وتحدث عن أهمية النظافة الشخصية والإهتمام بالإجراءات الإحترازية والتطهير والتعقيم وإرتداء الكمامات، كما قدمت مكتبة إسحاق الثقافية سرد قصة بعنوان "حرف النون يبتسم" تأليف محمد عبد الحافظ ناصف ناقشتها آيات عبد الحكم، وناقش بيت ثقافة ديرمواس كتاب بعنوان "الشبيهان مبارك وبن على" تأليف محمد كارم، ناقشه يسرى عبد الصبور، بجانب مناقشة كتاب بعنوان "الطريق إلى مكة" تأليف مرزوق هلال، ناقشته أمال أحمد، كما ناقشت مكتبة الطفل والشباب بالروضة كتاب "شجاعه في الغابه" ناقشته اميمه علي محمد، ونظم بيت ثقافة صندفا ورشة فنية تشكيلات بالصلصال مع هالة جلال محمد، بجانب محاضره تثقيف علمى عن موضوع "ختان الإناث" حاضرها الشيخ رمضان معتمد عبد العظيم وتحدث عن أضراره والأثار المترتبه عليه، كما قدمت مكتبة العمارية الغربية مسابقة معلومات عامة للأطفال وذلك مع جيهان خيرى عبد الغنى.