عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

محاضرات وورش فنية ومناقشات كتب بثقافة المنيا

ثقافة المنيا
ثقافة المنيا

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا، حيث نظم بيت ثقافة جاهين محاضرة تثقيفية بعنوان "دور الجيش والشرطة" فى حماية الوطن حاضرها الشاعر مختار عبد الفتاح رئيس نادى أدب المنيا وتحدث عن الجيش والشرطة حيث أنهما يمثلان جناحا الأمن في أي دوله تريد أن تتقدم، وأن يا نعم أبنائها بالأمن والأمان في ظل متغيرات سياسية يشهدها العالم بأسره، وأن وجود جيش قوي، وشرطة قوية يعطي رسالة ردع لأى عدو يريد أن ينال من الوطن، ونظمت مكتبة إبوان الثقافية محاضرة عن العمل الحر freelancer وكيف أنجز فى مجال عملى، حاضرها جمال أحمد، كما عقد بيت ثقافة العدوه لقاء مع أصدقاء مكتبه الطفل وقراءة القصص.

نظمت مكتبة شم البحرية ورشة فنية رسم وتلوين مع ايناس رمضان محمد، وقدم قصر ثقافة مغاغة عرض لفيلم تسجيلى "القرار" واستعرض الفيلم، القرارات المصيرية المؤثرة في عمر الوطن والتي كان لها الأثر الأكبر في تغيير مسار التاريخ والحفاظ على كيان الدولة المصرية، وكان أبرزها قرار عبور قناة السويس وإستعادة الأرض في حرب 6 أكتوبر 1973، وقرارات البناء والتنمية الحقيقية لتغيير الواقع إلى غد أفضل ومستقبل مشرق وتوفير الحياة الكريمة للمصريين، بجانب عرض لفيلم سينما للأطفال بعنوان "أمير ورحلة الاساطير"، وأعد بيت ثقافة بنى مزار ورشة فنية التعبير عن فرحة العيد من تنفيذ شيرين عادل فوزي، وناقشت مكتبة قلوصنا الثقافية كتاب بعنوان اعرف قلبك تأليف الدكتور رفعت كمال، ناقشته ماريان حنا، كما نظمت مكتبة الشيخ مسعود ورشة فنية تنفيذ أماني رزق شحاتة.

ناقش بيت ثقافة ديرمواس كتاب "حكاية مشعلى الثورات" تأليف أحمد بهاء الدين، ناقشه محرم عبد الغنى تناول الكتاب ثوره ٢٥ يناير و٣٠ يونيو، وأقامت مكتبة بلهاسة الثقافية محاضرة بعنوان "النظافة الشخصية وكورونا وأهمية الإجراءات الإحترازية" حاضرها محمد عبد الصالحين وتحدث عن أهمية النظافة الشخصية والإهتمام بالإجراءات الإحترازية والتطهير والتعقيم وإرتداء الكمامات، كما قدمت مكتبة إسحاق الثقافية سرد قصة بعنوان "حرف النون يبتسم" تأليف محمد عبد الحافظ ناصف ناقشتها آيات عبد الحكم، وناقش بيت ثقافة ديرمواس كتاب بعنوان "الشبيهان مبارك وبن على" تأليف محمد كارم، ناقشه يسرى عبد الصبور، بجانب مناقشة كتاب بعنوان "الطريق إلى مكة" تأليف مرزوق هلال، ناقشته أمال أحمد، كما ناقشت مكتبة الطفل والشباب بالروضة كتاب "شجاعه في الغابه" ناقشته اميمه علي محمد، ونظم بيت ثقافة صندفا ورشة فنية تشكيلات بالصلصال مع هالة جلال محمد، بجانب محاضره تثقيف علمى عن موضوع "ختان الإناث" حاضرها الشيخ رمضان معتمد عبد العظيم وتحدث عن أضراره والأثار المترتبه عليه، كما قدمت مكتبة العمارية الغربية مسابقة معلومات عامة للأطفال وذلك مع جيهان خيرى عبد الغنى.

هيئة قصور الثقافة ثقافة المنيا فعاليات ثقافية وفنية انشطه متنوعة اخبار ثقافية

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم السبت 22-5-2021 والقنوات الناقلة

قرقاش يبحث مع المبعوث الأمريكي إحلال السلام في اليمن

سامح شكري: إثيوبيا شاركت بإرادتها الحرة في مفاوضات الولايات المتحدة الأمريكية

بعد زيارة نائب وزير خارجية تركيا إلى مصر.. شكري يكشفت اخر تطورات العلاقة

زلزال بقوة 6.7 ريختر قرب سواحل فيجي في المحيط الهادئ

اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات الباجور بمحافظة المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حضورهم جنازة سمير غانم صباحا.. نجوم يتواجدون في فرح ليلا

الكاف يفاجئ نهضة بركان بقرار جديد قبل مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي

قرار عاجل من الاتحاد السكندري بشأن التعدي على إبراهيم نور الدين

أول رد فعل من دنيا وإيمي سمير غانم بعد وفاة والدهما "خاص"

قرار مفاجئ من كارتيرون بشأن مواجهة الزمالك لـ المصري البورسعيدي

نجمات صباحا فى عزاء سمير غانم وفى السهرة على أنغام عمرو دياب

غرامة يومية 100 جنيه للمخالف.. القانون يلزم ملاك العقارات بتشغيل وصيانة المصاعد

بأقل من 50 ألف جنيه .. تفاصيل سيارة سوزوكي جيمني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهوا مسرحيتكم.. نائبة فرنسية تغادر قناة إسرائيلية بعد اتهامها بمعاداة السامية|فيديو

زيادة 3 أضعاف.. الصحة العالمية تفجر مفاجأة بشأن الأعداد الحقيقية لوفيات كورونا

فحيح جهنم.. عاصفة شمسية تتجه نحو الأرض تؤثر على الهواتف والكهرباء

تسريب جديد لصور تويوتا لاندكروزر toyota land cruiser 2022 من الداخل

فيديو

انهوا مسرحيتكم.. نائبة فرنسية تغادر قناة إسرائيلية بعد اتهامها بمعاداة السامية|فيديو

الرئيس الأمريكي بايدن يجرب السيارة فورد f150 الكهربائية.. فيديو

فيديوجراف.. مأساة مغربي هاجر إلى سبتة على متن زجاجات بلاستيك

فيديو جراف .. تزوج صومالية وترك الشرطة .. أسرار في حياة سمير غانم

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ورحل ثالث الثلاثي عن عالمنا

وفاء أبو السعود تكتب: كيف يكون المغتصب صاحب حق

يحي عفيفي يكتب : لا بديل عن مصر أبدًا 

أحمد زهران يكتب: غــزة.. انتصار الإدارة والإرادة

أحمد فريد يكتب: حقيقة.. كل خرائط العالم خطأ

د.فتحي حسين يكتب: مبادرة السيسي لاعادة إعمار غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ