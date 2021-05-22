وصول دفعة جديدة من الجرحي الفلسطينيين للعلاج في العريش

استقبل مستشفى العريش العام ، دفعة جديدة من الجرحي الفلسطينيين من قطاع غزة، تضم ٧ جرحي عن طريق معبر رفح البري لتلقي العلاج في مستشفي العريش العام ، وكان في استقبال الحالات الدكتور احمد منصور مدير المستشفى وطاقم أطباء قافة وزارة الصحة برئاسة الدكتور. تامر فرج ومسئول سفارة دولة فلسطين بالقاهر والفريق المتطوع بمكتب خدمة المواطنين.

أسماء الجرحي:

وقالت مصادر طبية إن أسماء الجرحي:هم:

_ عليان منير إبراهيم العمور. ١٢ عاما ، وبرا فقه. منير ابراهيم عايش العمور ،و التشخيص الطبي ،كسر باالعضد الايمن واصابة بالبطن والكوت .



ونغم إسماعيل محمود الخوالدة ١٦ عاما، ويرافقها.. دينا محمد يوسف الخوالدة. و التشخيص الطبي ،شلل بالعمود الفقري واشتباة كسر بالصدر.

ومحمد خالد ابراهيم جراد ٢٦عاما ، والتشخيص الطبي شظايا بالصدر واستئصال الطحال.

وفيصل أحمد محمد طه ١٦عاما ، ويرافقه، أحمد محمد طه، الشخيص الطبي جسم غريب بالبطن.

وتامر عبدلله حميد أبو سعيد ٣٦عاما، يرافقه عبدلله حميد ابراهيم، والتشخيص الطبي "كسر بالركبة اليسرى".

ومهند تيسر محمد ابو عليان، ١٤عاما، والتشخيص الطبي" شظايا بالعمود الفقري أثر على الحبل الشوكي".

وسائد تيسير عطية العمور ١٦عاما،و يرافقه. هدى عميرة عبدلله التشخيص الطبي، كسر بالقدم اليسرى وشظايا متفرقة بالجسم.