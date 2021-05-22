عمرو عبد الجليل: مبحبش الفلوس وأعيش حياة هادئة وراضي عن أجري.. فيديو

قال الفنان عمرو عبدالجليل أنه رغم تلك الشهرة التي حققها إلا أنها يعيش حياته سعيدة هادئة، وكل ذلك نتيجة حالة الرضا بالله وعدم الجرى خلف جني الأموال معلقا “مبحبش الفلوس ولا بحب سيرتها وراضي عن أجري”.

وأضاف عبد الجليل خلال لقاء له لبرنامج المساء مع قصواء عبر فضائية تن أن أن كل عمل يقدمه ياخذ منه جهد كبير وتفكير، في حين أن العمل لا يضيف له إلا الشخصية الجديدة التي يقدمها.

وتابع الفنان عمرو عبد الجليل أن أكثر الأعمال التي استفاد منها هو فيلم "حين ميسرة" الذي قدمه للجمهور في الشكل الكوميدي.

وأشار عبد الجليل إلى أنه قدم أكثر من 100 عمل فني استطاع بها أن يثبت نفسه مؤكدا أنه بعد تلك الرحلة أصبح يفكر في الراحة، مؤكدا أنه يتمنى الموت ومتصالح مع نفسه في هذا الأمر ولا يخاف من الموت.

