عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ثقافة الجيزة تناقش خطر الإرهاب على المجتمع

ثقافة الجيزة
ثقافة الجيزة

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم الفعاليات الثقافية المتنوعة بفرع ثقافة الجيزة، حيث عقدت مكتبة أطفيح لقاء حواري حول "خطر الإرهاب على الدولة ودور الفرد في مواجهته"، تحدث خلاله مسؤول النشاط حول ضرورة محاربة الإرهاب، والوقوف صفا واحدا ضد الإرهاب بجميع أشكاله وأنواعه المختلفة، وآليات مناهضة الإرهاب ومنها: تطوير التعليم والمناهج الدراسية بحيث ترسخ لقيم التسامح وقبول الرأي الآخر.

 

ضمن فعاليات مبادرة نقرأ لنرتقي، ناقش بيت ثقافة أوسيم كتاب بعنوان "دراسات في الحضارة الإسلامية" تأليف عبدالعزيز الشناوي، الذي يتناول دور الأزهر الشريف في الثقافة الإسلامية، وكونه علامة مضيئة بارزة في تاريخ الاسلام وفي تاريخ مصر علي السواء وفي تاريخ الامة الاسلامية، حيث شارك الأزهر في صنع الاحداث بمصر والمنطقة العربية بل والعالم الاسلامي ومن أشهر رجاله  رفاعة الطهطاوي وسعد زغلول وعلي مبارك والشيخ محمد عبده والشيخ المراغي والشيخ مصطفى عبد الرازق والشيخ شلتوت والشيخ عبد الحليم محمود.

 

ناقشت مكتبة الطفل والشباب بالاقواز كتابين، الأول بعنوان "تربية الاطفال فى الاسلام" تأليف حبشى فتح الله الحفناوى، والآخر بعنوان "الصديقات الثلاث" تأليف محمد عطية الابراشي، فيما ناقش بيت ثقافة طموه كتاب بعنوان "أسوان" تاليف عبدالقادر عبدالعزيز، دارت المناقشة حول سكان محافظة أسوان وطبيعتها الجغرافية، وامكانات التنمية الإقتصادية للمحافظة، وناقش بيت ثقافه صفط اللبن كتاب بعنوان "الحياة تبدأ بعد الموت" تاليف أسامة  محمد إبراهيم، بينما ناقشت مكتبة أم خنان كتاب بعنوان "نحو ثقافة برلمانية" تاليف محمد عتريس، الذي يطرح أشكال ونظم الحكم السياسية بالعالم، ومنها الدولة الفدراليه التي تتكون بمقتضي اتفاق بين وحدات سياسية تتنازل عن سلطتها الفردية لحكومة مركزية، والاتحاد الكونفدرالي وهو تحالف عدد من الأمم أو الدول، والملكية وهو حكم يكون وراثيا، والنظام الجمهوري وهو شكل من أشكال الحكم الذي ينص على أن السيادة للجميع.

 

عقد بيت ثقافة المتانيا لقاء حواري حول كتاب "مولد الكون" تأليف مدوح غالي، بينما أقام قصر ثقافة الجيزة ورشة لتعليم فن الباليه، فيما اقامت مكتبة الناصرية ورشة حكي لقصة "حول مآذن القاهرة" تأليف هشام الجبالي، والتي تحكي عن فترة دخول جوهر الصقلي قائد جيوش الفاطمين الي مصر لتيسير حكم العباسين علي الأراضي المصرية لقرابة مائتين وعشرين عام، كما قدم قصر ثقافة العياط مسابقة ثقافية حول عواصم بعض الدول العربية والأجنبية .

هيئة قصور الثقافة ثقافة الجيزة خطر الارهاب فعاليات ثقافية وفنية اخبار ثقافية

ترشيحاتنا

أحمد مجاهد يكشف إمكانية مشاركة محمد صلاح في الأولمبياد

تعرف على سعر ومواصفات هاتف Aquos R6 من Sharp اليابانية

رغم كورونا.. ارتفاع ضخم في ثروات أغنى 10 أثرياء ببريطانيا فما السر؟

لبنان يضبط 4 أطنان حشيش في طريقها إلى مصر

استخدام المسعف الآلي في سيارات الإسعاف لإنقاذ الملايين.. تعرف على إمكانياته وأسعاره|صور

مواعيد مباريات اليوم السبت 22-5-2021 والقنوات الناقلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حضورهم جنازة سمير غانم صباحا.. نجوم يتواجدون في فرح ليلا

الكاف يفاجئ نهضة بركان بقرار جديد قبل مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي

قرار عاجل من الاتحاد السكندري بشأن التعدي على إبراهيم نور الدين

أول رد فعل من دنيا وإيمي سمير غانم بعد وفاة والدهما "خاص"

قرار مفاجئ من كارتيرون بشأن مواجهة الزمالك لـ المصري البورسعيدي

بأقل من 50 ألف جنيه .. تفاصيل سيارة سوزوكي جيمني

نجمات صباحا فى عزاء سمير غانم وفى السهرة على أنغام عمرو دياب

غرامة يومية 100 جنيه للمخالف.. القانون يلزم ملاك العقارات بتشغيل وصيانة المصاعد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختلاف أذواق.. وقف طرح مازدا 6 و CX-3 .. صور

انهوا مسرحيتكم.. نائبة فرنسية تغادر قناة إسرائيلية بعد اتهامها بمعاداة السامية|فيديو

زيادة 3 أضعاف.. الصحة العالمية تفجر مفاجأة بشأن الأعداد الحقيقية لوفيات كورونا

فحيح جهنم.. عاصفة شمسية تتجه نحو الأرض تؤثر على الهواتف والكهرباء

فيديو

انهوا مسرحيتكم.. نائبة فرنسية تغادر قناة إسرائيلية بعد اتهامها بمعاداة السامية|فيديو

الرئيس الأمريكي بايدن يجرب السيارة فورد f150 الكهربائية.. فيديو

فيديوجراف.. مأساة مغربي هاجر إلى سبتة على متن زجاجات بلاستيك

فيديو جراف .. تزوج صومالية وترك الشرطة .. أسرار في حياة سمير غانم

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ورحل ثالث الثلاثي عن عالمنا

وفاء أبو السعود تكتب: كيف يكون المغتصب صاحب حق

يحي عفيفي يكتب : لا بديل عن مصر أبدًا 

أحمد زهران يكتب: غــزة.. انتصار الإدارة والإرادة

أحمد فريد يكتب: حقيقة.. كل خرائط العالم خطأ

د.فتحي حسين يكتب: مبادرة السيسي لاعادة إعمار غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ