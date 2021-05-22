تحويل حالة جريح فلسطيني  إلى القاهرة لاستكمال العلاج بمعهد ناصر

قرر فريق الأطباء المعالج للجرحى والمصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة المتواجدين في مستشفي العريش العام، تحويل حالة جريح فلسطيني إلى القاهرة لاستكمال العلاج وإجراء الجراحة اللازمة تم تحويل المصاب اسحاق جاسر حسن أحد جرحي قطاع غزه من مستشفى العريش العام الى معهد ناصر. يرافقه زوجته السيدة وردة طه فياض، لاستكمال العلاج.

٤ حالات:

وقد وصل اجمالي عدد حالات الجرحي التي تم تحويلها من العريش الي القاهرة ٤ حالات من بين ١٢ حالة حملة الجرحي الذين وصلوا الي مستشفي العريش العام منذ بداية فتح معبر رفح استثنائيا لاستقبال الجرحي لتلقي العلاحةفي مستشفيات سيناء.

وفي نفس السياق .. تابع رحمي بكير عضو مجلس النواب والنائب عبد العزيز مطر عضو مجلس النواب عن دائره العريش محافظه شمال سيناء الجرحي الفلسطينيين اثناء وصول الى معبر رفح البري ، وقد ابديا استعدادهما لتقديم كافه الدعم لرعايتهم الطبية وتوفير احتياجاتهم.