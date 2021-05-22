أخبار التوك شو.. مفاجأة بشأن انتشار سلالة كورونا الهندية المتحورة.. وبشرى سارة لـ قاطني المدن الجديدة

تناولت برامج التوك شو على مدار الساعات الماضية عددا من الموضوعات الهامة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:



الصحة العالمية: 4 من كل مليون مواطن يصابون بآثار جانبية بعد تطعيمهم بـ أسترازنيكا

تحدثت الدكتورة مها طلعت، المستشار الإقليمي لوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، عن لقاحات كورونا، ومدى فعاليتها، وأيهما افضل.



ظهرت في 45 دولة .. الصحة العالمية تكشف آخر تطورات سلالة كورونا الهندية المتحورة

تحدثت الدكتورة مها طلعت، المستشار الإقليمي لوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، عن سلالة كورونا الهندية المتحورة والدول التي انتشرت بها.



السفير الفلسطيني بالقاهرة يشيد بجهود الرئيس السيسي في وقف إطلاق النار

أشاد دياب اللوح السفير الفلسطيني لدى القاهرة، بالدور المحوري والتاريخي لمصر تجاه القضية الفلسطينية وعلاقاتها الفعالة مع كافة الاطراف وتحركاتها الهادفة في صون الأمن والاستقرار في المنطقة، معربا عن خالص شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصه على الوصول لاتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.



وزارة الإسكان تزف بشرى لـ قاطني المدن الجديدة.. فيديو

قالت المهندسة إيمان نبيل، رئيس الإدارة المركزية للتنمية بوزارة الإسكان، إنه تم إطلاق موقع إلكتروني لخدمة المواطنين بالمدن الجديدة بالتعاون مع وزارة التخطيط.



وزير الخارجية يحدد الخط الأحمر: مصر لن تتهاون على الإطلاق في الدفاع عن مصالحها المائية

رد السفير سامح شكري وزير الخارجية، علي سؤال ما الخط الاحمر لمصر في أزمة سد النهضة؟ قائلا: " مصر لن تتهاون علي الإطلاق في الدفاع عن مصالحها المائية وحصتها المائية وتصريحات الرئيس السيسي ووزير الري أكدت على ذلك".



أحمد صلاح حسني: كنت عايز أسيب الأهلي واشتغل في الفن.. فيديو

قال الفنان واللاعب السابق أحمد صلاح حسني، إن أكبر مغامرة في حياته؛ كانت قرار اعتزال كرة القدم.



بقيادة الرئيس.. مصطفى بكرى: مصر أدارت القضية الفلسطينية بحكمة وقوة وعزيمة

قال الإعلامى مصطفى بكرى، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أدارت القضية الفلسطينية بحكمة وقوة وعزيمة.



الصحة العالمية: اللقاحات لها دور كبير في انحسار إصابات ووفيات كورونا

تحدثت الدكتورة مها طلعت المستشار الإقليمي لوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، عن لقاحات كورونا ومدي فعاليتها وأيهما أفضل.



لحظة انفصال أكبر جبل جليدي فى العالم عن القارة القطبية الجنوبية .. شاهد

عرضت فضائية العربية مقطع فيديو رصد مشاهد لانفصال أكبر جبل جليدى فى العالم .





الهلال الأحمر : أرسلنا فرق إغاثة لمعبر رفح لمساعدة إخواننا الفلسطينيين.. فيديو

قال أحمد رجائي مدير إدارة البرامج والمشروعات بالهلال الأحمر المصري إنه منذ بداية الأزمة في قطاع غزة واصل الهلال الأحمر المصري إرسال فرق إلى شمال سيناء ومعبر رفح على وجه الخصوص.



شكرا للرئيس السيسي ومصر هتفضل مسيطرة|رسالة نارية من وفاء عامر للإرهابيين

شنت الفنانة وفاء عامر، هجوما حادا على الجماعات الإرهابية، مؤكدة أن الإرهابيين قتلة بلا رحمة ولا يريدون غير الدمار وعدم الاستقرار وإسقاط الدول والشعوب.

