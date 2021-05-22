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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو عبد الجليل : لدي رغبة في اعتزال الفن ومتصالح مع الموت.. فيديو

الفنان عمرو عبد الجليل
الفنان عمرو عبد الجليل

قال الفنان عمرو عبدالجليل،  أنه لا يوجد ما يعرف باسم دور كبير أو دور صغير، ولكن يوجد دور مميز يثبت الفنان فيه نفسه.

 

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وأضاف عبد الجليل خلال لقاء له لبرنامج المساء مع قصواء عبر فضائية تن أنه يحب المسرح كثيرا، لكنه لم يجد العمل المناسب الذي يقدمه رغم كثرة الأعمال التي عرضت عليه.

 

وتابع الفنان عمرو عبد الجليل أن كل تفكيره خلال تلك الفترة هو في كيف يعيش في هدوء واستقرار.

 

وأشار عبد الجليل إلى أنه يوجد لديه رغبه في اعتزال الفن والبعد عن الأضواء، معلقا "بفكر كل فترة والتانية إني اعتزل الفن.

 

وقال الفنان عمرو عبد الجليل أنني متصالح اوي مع الموت ومستنيه ومش شيفه شر لاني هقابل ربنا

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