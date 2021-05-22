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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الغربية تكثف جهودها لمتابعة سير العمل بالمستشفيات

مديرية الصحة بالغربية
مديرية الصحة بالغربية

واصلت مديرية الصحة بالغربية تحركاتها لمواجهة فيروس كورونا، وتكثيف التحركات والجهود الكبيرة في المرور علي المستشفيات المخصصة للعزل .

 

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بضرورة تكثيف الجهود والمتابعة الدورية علي مستشفيات العزل .

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وقامت اللجنة المشكلة من الطب العلاجى والطوارئ والرقابة الداخلية بالمديرية، بتفقد المستشفيات المخصصة للعزل للوقوف على الحالة العامة للمستشفي، ومتابعة أوجه القصور والسلبيات، والتعامل الفورى معها، وحلها في أسرع وقت ممكن وضرورة التعامل بحزم، مع أى متقاعس ومتابعة سير العمل وتوافر الأدوية، وانتظام حضور الأطقم الطبية، وصرف الأدوية اللازمة لحالات العزل المنزلي ، وسلامة الأكسجين. 

 

جاء ذلك بعد مرور الدكتور محمد وجدي مدير الرقابة الداخلية علي مستشفي قطور المركزي ومرور الدكتور أسامة فتحي مدير إدارة الطوارئ والدكتور أيمن عباس علي مستشفي المنشاوي العام .

 

وتفقد الاقسام الداخليه والعنايه المركزه واقسام العزل وفحص تذاكر المرضي بالقسم الداخلي، والتأكد من تطبيق البروتوكول العلاجي لحالات الكورونا والاستهلاك الرشيد الأكسجين، والتأكد من مدى توافر المستلزمات ومراجعة تواريخ الصلاحية، ورصيد الأكسجين الطبي بالمستشفيات من اسطوانات وتانك الأكسجين، ومراجعة كافه سياسات الجودة ،وتم التشديد علي اتباع كافه تعليمات مكافحة العدوى والتدريب الدائم عليها
والاطمئنان علي سلامة وصحة المرضي .

صحة الغربية : تكثف جهودها لمتابعة سير العمل بالمستشفيات

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وكيل صحة الغربية لمتابعة سير العمل مراكز لقاح لقاح كورونا

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