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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة الصحة تكشف مفاجأة في الجرعة الثالثة المنشطة للقاح كورونا

الدكتور هالة زايد
الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة

ردت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على فكرة ضرورة تلقي جرعة ثالثة من لقاح كورونا المستجد، مؤكدا أن هذا الأمر من المبكر جدا الحديث عنه في الوقت الحالي.
 

وأضافت زايد، في مداخلة هاتفية لقناة أم بي سي مصر، مساء الجمعة، أن كل اللقاحات المسجلة في منظمة الصحة العالمية تم التأكد من فعليتها وكفاءتها، موضحة أن الفعلية بعدد الجرعات وكل الأبحاث الأكلينيكية تم على جرعتين فقط للقاح. 
 

وتابعت الوزيرة، أنه من الوارد تنفيذ فكرة الحصول على جرعة ثالثة، ولكن لا اعتقد تنفيذ هذا الأمر في العام الحالي، مستدركة أن هذا الأمر في حاجة للتجريب ويكون دخلنا على المرحلة الرابعة للأبحاث الاكلينكية وهى التي بعد التطعيم باللقاح.
 

وأكملت زايد، أنه من الصعب تحديد أن اي لقاح يحتاج جرعة ثالثة أو رابعة والحديث عن هذا الأمر مبكر جدا، متابعة أننا في انتظار مع ستعلن عن منظمة الصحة العالمية في هذا الأمر وبالتالي سننفذه في مصر.

أخبار التوك شو اليوم الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لقاح كورونا الأبحاث الأكلينيكية منظمة الصحة العالمية

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