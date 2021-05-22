عمرو عبد الجليل : ظهرت برمضان الماضي بشخصيات شريرة وهو على خلاف شخصيتي الطيبة.. فيديو

قال الفنان عمرو عبدالجليل إنه قدم في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي 3 أعمال فنية، ظهر فيها بشخصية الشرير على خلاف حقيقته الطيبة والبسيطة لكنها رؤية المخرجين.

وأضاف عبد الجليل خلال لقاء له لبرنامج المساء مع قصواء عبر فضائية تن أنه بعدما قدم أكثر من 100 عمل فني أصبح لديه شخصية في أعماله ويستطيع أن يفهم المطلوب منه في العمل بدون تجهيز.

وتابع الفنان عمرو عبد الجليل أنه بعد كل ما قدمه من أعمال فنية أصبحت لديه الخبرة الكافية لتقديم العمل.

وقال عبد الجليل إن ما أقوم به فقط قبل أي عمل أنني أجلس مع المخرج يكشف عن كافة تفاصيل العمل وأعمل فقط.