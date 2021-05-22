الرئيس الأمريكي: لا سلام إلى أن يعترف الشرق الأوسط بحق إسرائيل في الوجود

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت بأنه لن يكون هناك سلام في منطقة الشرق الأوسط إلى أن تعترف المنطقة بحق إسرائيل في الوجود.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي: "أخبرت رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بضرورة وقف إطلاق النار وقد أوفى بالالتزام وفق الإطار الزمني الذي قدمه".

وتابع: "يجب أن يعيش مواطنو إسرائيل العرب واليهود ويعاملوا بمساواة وما يحدث في القدس يجب أن ينتهي".

وقال بايدن، إنه يسعى لطرح حزمة لإعادة إعمار قطاع غزة، بعد 10 أيام تعرض فيها القطاع لغارات جوية إسرائيلية مكثفة أحدثت دمارا واسعا في أغلب القطاعات الحيوية.