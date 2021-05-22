عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأمريكي: لا سلام إلى أن يعترف الشرق الأوسط بحق إسرائيل في الوجود

الرئيس الأمريكي: لا سلام إلى أن يعترف الشرق الأوسط بحق إسرائيل في الوجود

صدى البلد

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت بأنه لن يكون هناك سلام في منطقة الشرق الأوسط إلى أن تعترف المنطقة بحق إسرائيل في الوجود.

 

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي: "أخبرت رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بضرورة وقف إطلاق النار وقد أوفى بالالتزام وفق الإطار الزمني الذي قدمه".

نثمن جهود مصر.. التعاون الإسلامي ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في غزة

مش غريبة على مصر.. السفير الفلسطيني بالقاهرة: خطوة إعمار غزة مبادرة عظيمة

وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بشن هجوم جديد على غزة فى هذه الحالة

الأمم المتحدة تعلن تخصيص 19 مليون دولار لصالح غزة

وتابع: "يجب أن يعيش مواطنو إسرائيل العرب واليهود ويعاملوا بمساواة وما يحدث في القدس يجب أن ينتهي".

 

وقال بايدن، إنه يسعى لطرح حزمة لإعادة إعمار قطاع غزة، بعد 10 أيام تعرض فيها القطاع لغارات جوية إسرائيلية مكثفة أحدثت دمارا واسعا في أغلب القطاعات الحيوية.

غزة بايدن إسرائيل نتنياهو سلام الشرق الاوسط الرئيس الأمريكي القدس

موضوعات متعلقة

الرئيس الأمريكي: سأطرح حزمة لإعادة إعمار قطاع غزة

العالم يقف احتراما.. زعماء ودول ومنظمات تشيد بوساطة القاهرة للتهدئة في غزة.. وسائل إعلام عالمية: السيسي أعاد مصر إلى مكانتها.. وأوراق قوتها كلمة السر

الأمم المتحدة تعلن تخصيص 19 مليون دولار لصالح غزة

السعودية: نثمن جهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة

ترشيحاتنا

بايدن: مصر قامت بدور جدير بالثناء في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

الرئيس الأمريكي: لا سلام إلى أن يعترف الشرق الأوسط بحق إسرائيل في الوجود

علامات وأعراض نقص فيتامين ب 12

البعض منها تحول إلى خردة.. أرخص 3 سيارات "مستعملة" في مصر.. صور

الصين تنشر أول صور من على سطح المريخ

الرئيس الأمريكي: سأطرح حزمة لإعادة إعمار قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ من كارتيرون بشأن مواجهة الزمالك لـ المصري البورسعيدي

الكاف يفاجئ نهضة بركان بقرار جديد قبل مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي

غرامة يومية 100 جنيه للمخالف.. القانون يلزم ملاك العقارات بتشغيل وصيانة المصاعد

قرار عاجل من الاتحاد السكندري بشأن التعدي على إبراهيم نور الدين

أول رد فعل من دنيا وإيمي سمير غانم بعد وفاة والدهما "خاص"

البعض منها تحول إلى خردة.. أرخص 3 سيارات "مستعملة" في مصر.. صور

إدارة بايدن تخطط لفرض عقوبات على إثيوبيا

بعد تصريحاته مع رامز .. رمضان صبحي يغازل جماهير الأهلى من جديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسريب جديد لصور تويوتا لاندكروزر toyota land cruiser 2022 من الداخل

الكشف عن كيا K900 2022 فيس ليفت رسمياً .. صور

تفاصيل جديدة عن سيارة آبل الكهربائية القادمة .. صور

طريقة عمل الكاتشب في المنزل.. صور

فيديو

فيديوجراف.. مأساة مغربي هاجر إلى سبتة على متن زجاجات بلاستيك

فيديو جراف .. تزوج صومالية وترك الشرطة .. أسرار في حياة سمير غانم

فيديوجراف.. حصيلة 10 أيام من الحرب الإسرائيلية على غزة

فيديوجراف.. مفاجأة بشأن جرعات لقاح كورونا

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ورحل ثالث الثلاثي عن عالمنا

وفاء أبو السعود تكتب: كيف يكون المغتصب صاحب حق

يحي عفيفي يكتب : لا بديل عن مصر أبدًا 

أحمد زهران يكتب: غــزة.. انتصار الإدارة والإرادة

أحمد فريد يكتب: حقيقة.. كل خرائط العالم خطأ

د.فتحي حسين يكتب: مبادرة السيسي لاعادة إعمار غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ