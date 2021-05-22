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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رحيل النجم الكوميدي سمير غانم

ماذا قال سمير غانم عن رامي رضوان وحسن الرداد؟

سمير غانم
سمير غانم

قال النجم الكوميدي الراحل سمير غانم، في لقاء تليفزيوني قبل رحيله، عبر برنامج السيرة مع الإعلامية وفاء الكيلاني، التي بدأت وقالت له عن أمنيته في إنجاب الذكور، لكنه قال إن هذا بأمر الله.

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وأكد سمير غانم، للمذيعة وفاء الكيلاني، إنه ترك وصية لازواج بناته، وابنتيه، ووجه وصية إلى حسن قائلا: «كنا في الغردقة، وقولتله كلمة في ودنه، وقولتله أنا مش هوصيك عليها يا حسن. أنت فاهم».

وأضاف سمير غانم، أن الموافقة على زواج إيمي من حسن الرداد استغرق وقتا قبل الموافقة وكانت إيمي مترددة وقلت لحسن الرداد في جلسة الاتفاق مش هوصيك على إيمي، فرد عليا قاللي دي في عنيا، قلت هي دي وصيتي.

واضاف أما رامي رضوان ملحقتش أوصيه، ولكن أشرت له إلى أنه ياخد باله منها ولم يستغرق الرد عليه وقتا طويلا وتم الزواج بسرعة عكس الرداد وإيمي.

 

وفاة سمير غانم

توفي الفنان الكبير سمير غانم، عصر أمس الخميس، عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين واستمر فيها لأكثر من أسبوعين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

 

جنازة سمير غانم

شُيع جثمان النجم الكوميدي الراحل سمير غانم، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس -بعد ظهر اليوم الجمعة 21 مايو- بعدما وافته المنية أمس الخميس، عن عمر يناهز 84 عامًا. 

ورصدت عدسة صدى البلد، مراسم جنازة سمير غانم، بمشاركة نجوم الفن، كان أبرزهم: «إلهام شاهين، محمود حميدة، نهال عنبر، يسرا، سماح أنور، ميرفت أمين، أشرف زكي، روجينا، محمد حماقي، محمود الليثي، شريف رمزي، ريهام حجاج وزوجها، مي نور الشريف، ماجد المصري».

وتقدم الجنازة ابنتا سمير غانم دنيا وإيمي، بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن وأعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية، وعائلة الفنان الراحل، بالاضافة إلى شقيق وشقيقة الراحل اللذان انهارا بالبكاء فور وصول الجثمان إلى المسجد.

 

رحلة سمير غانم

سمير غانم التحق بكلية الزراعة وعلى خشبة مسرحها كانت البداية، حيث تفجرت طاقاته الفنية ليقوم بتمثيل العديد من الأدوار على مسرح الجامعة.
وانتقل سمير إلى القاهرة حتى تقابل مع الفنان جورج سيدهم، حيث التقت الأفكار والميول وقررا معا تكوين فرقة فنية لتفريخ مواهبهما الفنية، وأثناء هذا كان المخرج محمد سالم، مدير المنوعات بالتليفزيون، يعتزم تكوين فرقة يكون إنتاجها باكورة الافتتاح لإرسال التليفزيون عام 1960، وبالفعل بدأوا يضعوا الخطوط العريضة لعمل الفرقة، إلى أن تقابلا مع الفنان الضيف أحمد حتى انضم إليهما وأصبحوا ثلاثتهم أعضاء فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، والتي قدمت العديد من الأعمال والاستكشات، ومنها اسكتش "كوتوموتو" الشهير الذي كان نقطة فارقة في مشواره الفني، فقد فجر طاقاته الإبداعية من خلاله.

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