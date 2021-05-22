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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

بايدن: مصر قامت بدور جدير بالثناء في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

بايدن: مصر قامت بدور جدير بالثناء في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

صدى البلد

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، إن مصر قامت بدور جدير بالثناء لإحضار حماس إلى الطاولة وإقناعها بوقف إطلاق النار.

وأضاف بايدن خلال مؤتمر صحفي: "القتال الجاري بين متطرفين من الجانب الإسرائيلي والفلسطيني في القدس الشرقية يجب أن ينتهي".

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وتابع: "أخبرت الإسرائيليين بضرورة وقف الاشتباكات في القدس، وقلت لنتنياهو إننا نريد وقفا لإطلاق النار والتزم بذلك بالفعل".

واستطرد: "أكدت لنظيري الفلسطيني التزامنا بتقديم المساعدة للضفة الغربية على الصعيدين الأمني والاقتصادي".

وأشار الرئيس الأمريكي: "سنعمل على إعادة إعمار غزة دون تمكين حماس من إعادة بناء ترسانتها".

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