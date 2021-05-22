عمرو عبد الجليل يكشف عن تأثره بالفنان محمد نجم وصلة القرابة بينهما.. فيديو

قال الفنان عمرو عبد الجليل إنني تأثرت بشخصية الفنان محمد نجم لأنني كنت من رواد المسرح ولكنني تعلمت من أكثر من فنان.

وأضاف عبد الجليل خلال لقاء له لبرنامج المساء مع قصواء عبر فضائية تن أن الفنان نجم هو زوج أختى وكنت دائما حريص على حضور البروفات والعروض .

وتابع الفنان عمرو عبد الجليل أنني لم أكن أتصور في يوم من الأيام أن أقوم بأداء كوميديا مؤكدا أن تقديم الكوميديا تحتاج جرأه كبيرة.

وأشار عبد الجليل إلى أن الأدوار التي أقدمها أقدم كوميديا جادة وانا مستقيها من فكرة النكتة…