عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

كرم من ذوى القدرات الخاصة يستغيث من انقطاع المعاش منذ 6 أشهر

صدى البلد

شكا المواطن كرم احمد محمد ابراهيم المقيم قرية الحلفاية مركز نجع حمادى بمحافظة قنا ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انقطاع المعاش الخاص به منذ 6 أشهور.

 

ويقول كرم احمد فى رسالته :  انا مصاب بحادث من 7 سنين قعيد كرسي متحرك ومن 6 شهور وتم توقف المعاش بتاعي التضامن الاجتماعي بسب امتلك سيارة مجهزة طبيا عربية معاقين يعني وانا معنديش دخل غير المعاش ومتزوج وعايش في بيت لوحدي وملتزم بمصاريف وعلاج طبيعي .

 

وأضاف : انا مصاب بكسر في العمود الفقري و قعيد كرسي متحرك و لا استطيع الحركة او الاحساس او التحرك بصورة طبيعيه .


وتابع: "أنا فى أمس الحاجة إلى هذا المعاش لكى أقوم بقضاء مستلزمات المأكل والمشرب وسداد المرافق الشهرية، حيث إننى أعول أسرة وزوجة وأنا غير قادر على العمل نظرًا لظروفى الصحية".


وناشد وزيرة التضامن الاجتماعي والمحافظ والمسئولين بالتضامن الاجتماعي بمحافظة قنا ورئيس وحدة الشئون الاجتماعية بنجع حمادى ، النظر إلى حالته بعين الرحمة والعطف، والموافقة على صرف معاش تكافل وكرامة.

 

بطاقة رقم قومي 28711282701331
للتواصل مع الحالة من خلال رقم   
01023773420

اقرأ أيضا:
مواطن من ذوى الهمم يناشد بتوفير فرصة عمل ضمن نسبة الـ5% لإعانته على أعباء الحياة


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

189346505_560092458334279_7653194285709289151_n
189346505_560092458334279_7653194285709289151_n
التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الإجتماعى ذوي القدرات الخاصة علاج طبيعى خدمة بين الناس

ترشيحاتنا

الفطر الأسود.. مرض مميت مرتبط بـ كورونا يقتل نصف المصابين به في الهند

كيلو الفراخ بـ 16 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والأرانب والبط والبيض

حدث ليلاً|رمضان صبحي يغازل جماهير الأهلى.. يسرا تغلق التعليقات بعد هجوم الجمهور عليها بسبب سمير غانم

مزايا وضمانات يقدمها صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة.. تعرف عليها

أخبار التوك شو| سامح شكري: اجتماع مصري قطري خلال أيام.. مفتي الجمهورية: مؤلفات سيد قطب مرجعية بن لادن والظواهري في استباحة الدماء

انطلاق امتحانات مايو التجريبية لطلاب الثانوية العامة 2021.. غدا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حضورهم جنازة سمير غانم صباحا.. نجوم يتواجدون في فرح ليلا

يسرا تغلق التعليقات بعد هجوم الجمهور عليها بسبب سمير غانم

قرار عاجل من الاتحاد السكندري بشأن التعدي على إبراهيم نور الدين

الكاف يفاجئ نهضة بركان بقرار جديد قبل مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي

أول رد فعل من دنيا وإيمي سمير غانم بعد وفاة والدهما "خاص"

العريس مفقود.. عروس تتزوج من أحد المعازيم وصدمة في نهاية الزفاف

بأقل من 50 ألف جنيه .. تفاصيل سيارة سوزوكي جيمني

حدث ليلاً|رمضان صبحي يغازل جماهير الأهلى.. يسرا تغلق التعليقات بعد هجوم الجمهور عليها بسبب سمير غانم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. عاصفة شمسية تتجه نحو الأرض ونائبة فرنسية في مواجهة مع قناة إسرائيلية بسبب فلسطين وكورونا يزيد المليارديرات ثراءً

رغم كورونا.. أغنى ملياردير في بريطانيا يحقق زيادة ضخمة في ثروته

العريس مفقود.. عروس تتزوج من أحد المعازيم وصدمة في نهاية الزفاف

اختلاف أذواق.. وقف طرح مازدا 6 و CX-3 .. صور

فيديو

انهوا مسرحيتكم.. نائبة فرنسية تغادر قناة إسرائيلية بعد اتهامها بمعاداة السامية|فيديو

الرئيس الأمريكي بايدن يجرب السيارة فورد f150 الكهربائية.. فيديو

فيديوجراف.. مأساة مغربي هاجر إلى سبتة على متن زجاجات بلاستيك

فيديو جراف .. تزوج صومالية وترك الشرطة .. أسرار في حياة سمير غانم

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ورحل ثالث الثلاثي عن عالمنا

وفاء أبو السعود تكتب: كيف يكون المغتصب صاحب حق

يحي عفيفي يكتب : لا بديل عن مصر أبدًا 

أحمد زهران يكتب: غــزة.. انتصار الإدارة والإرادة

أحمد فريد يكتب: حقيقة.. كل خرائط العالم خطأ

د.فتحي حسين يكتب: مبادرة السيسي لاعادة إعمار غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ