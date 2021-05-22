كرم من ذوى القدرات الخاصة يستغيث من انقطاع المعاش منذ 6 أشهر

شكا المواطن كرم احمد محمد ابراهيم المقيم قرية الحلفاية مركز نجع حمادى بمحافظة قنا ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انقطاع المعاش الخاص به منذ 6 أشهور.

ويقول كرم احمد فى رسالته : انا مصاب بحادث من 7 سنين قعيد كرسي متحرك ومن 6 شهور وتم توقف المعاش بتاعي التضامن الاجتماعي بسب امتلك سيارة مجهزة طبيا عربية معاقين يعني وانا معنديش دخل غير المعاش ومتزوج وعايش في بيت لوحدي وملتزم بمصاريف وعلاج طبيعي .

وأضاف : انا مصاب بكسر في العمود الفقري و قعيد كرسي متحرك و لا استطيع الحركة او الاحساس او التحرك بصورة طبيعيه .



وتابع: "أنا فى أمس الحاجة إلى هذا المعاش لكى أقوم بقضاء مستلزمات المأكل والمشرب وسداد المرافق الشهرية، حيث إننى أعول أسرة وزوجة وأنا غير قادر على العمل نظرًا لظروفى الصحية".



وناشد وزيرة التضامن الاجتماعي والمحافظ والمسئولين بالتضامن الاجتماعي بمحافظة قنا ورئيس وحدة الشئون الاجتماعية بنجع حمادى ، النظر إلى حالته بعين الرحمة والعطف، والموافقة على صرف معاش تكافل وكرامة.

بطاقة رقم قومي 28711282701331

للتواصل مع الحالة من خلال رقم

01023773420

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