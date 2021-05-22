قافلة صندوق "تحيا مصر" تعبر نفق الشهيد أحمد حمدي في الطريق لقطاع غزة

دعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة

انطلقت مساء أمس شاحنات قافلة صندوق (تحيا مصر) عبر نفق الشهيد أحمد حمدي، في اتجاهها لقطاع غزة تحت شعار (نتشارك من أجل الإنسانية) تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.

وتضم القافلة أكثر من 120 حاوية محملة بمساعدات تشمل المواد الغذائية الجافة، وخضروات، ودواجن مجمدة، وفاكهة، بالإضافة إلى (مراتب- وسجاد- أغطية)، ومطهرات، وكمامة طبية، وكذلك ملابس وأدوية.

جدير بالذكر أن الصندوق قام بتفعيل حساب باسم (037037 - إعادة أعمار غزة) في كل البنوك المصرية، لاستقبال المساهمات والتبرعات بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، فضلا عن استقبال المساهمات (أون لاين) عبر الموقع الإلكتروني(www.tahyamisrfund.org).

وتسعى حملة (نتشارك من أجل الإنسانية)، لتشجيع كل أطراف العمل المجتمعي على التنافس وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أرقام قياسية في العمل الخيري والتكافلي في مختلف دول العالم.