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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

أحمد عيد عبد الملك يدعم حسام عاشور بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي

صدى البلد

وجه احمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق رسالة دعم لحسام عاشور بعد اصابته بقطع جزئي في الرباط الصليبي .

و نشر صورة له برفقة حسام عاشور وعلق قائلا: الف سلامة عليك يا حبيبي ، ان شاء الله ترجع احسن من الأول .

ويخضع حسام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري لجراحة الرباط  الصليبي الأسبوع المقبل بعد تأكد إصابته بقطع جزئي بعد إجراء الأشعة  مساء “ الجمعة”.

ويغيب حسام عاشور عن صفوف الاتحاد السكندري إلي نهاية الموسم، حيث يحتاج إلي فترة علاجية وتأهيل يقارب 6 أشهر عقب إجراء جراحة الرباط الصليبي .

وطمأن حسام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالاتحاد السكندري، جماهير زعيم الثغر، على حالته؛ بعد تعرضه للإصابة، مساء أمس الخميس، خلال مباراة المصري البورسعيدي، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الدوري المصري، والتي انتهت لصالح الأخير بهدف نظيف.

وقال حسام عاشور في تصريحات خاصة لصدي البلد"،: "الحمد لله على كل شيء.. ولكن التشخيص المبدئي للإصابة، قطع جزئي".

وأوضح حسام عاشور: "سأجري أشعة جديدة مساء اليوم؛ كي تكون الإصابة واضحة أكثر، لأنه يجب أن تمر 24 ساعة على الإصابة؛ لمعرفة تفاصيلها".

ووجه حسام عاشور، الشكر لجميع لاعبي الاتحاد السكندري، والجهاز الفني؛ لحرصهم على مساندته عقب إصابته خلال مواجهة المصري.

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