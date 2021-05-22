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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كارثة جديدة قادمة من الهند .. الفطر الأسود يهدد العالم "فيديوجراف"

صدى البلد

الآلاف من مصابي فيروس كورونا في الهند أصيبوا بعدوى فطرية ضارة وقاتلة، متمثلة في داء الفطر الأسود ، وهو مرض ناشئ عن عفونة التربة، وتراكم المواد العضوية المتحللة فوقها. 

المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها أكد أن الفطريات تصيب البشر عن طريق الاستنشاق، حيث تنتشر خلايا الفطريات في المستشفيات، وكذلك في المنازل عن طريق أجهزة التكييف، أو القوارير التي تحتوي على مياه قذرة. 

وأكد المركز أنه يجب اكتشاف عدوى داء الفطر الأسود مبكرًا لأنها قاتلة، كما يجب كشط الأنسجة الميتة وإزالتها. 

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أعراض الفطر الأسود 

من خطورة مرض الفطر الأسود وأعراضه المؤثرة على الجهاز المناعي وتدمير معظم الأجهزة الحيوية قد يضطر الجراحون أحيانا لإزالة أنوف المرضى أو عيونهم أو حتى فكهم لمنع الفطر الأسود من الوصول إلى دماغ المصاب. 

وذكر أن متوسط معدل الوفيات بعدوى داء الفطر الأسود وصل إلى 54%، إذ إنه بمجرد الإصابة بـ وباء الفطر الأسود يكون المريض عرضة للموت في غضون أيام، لكن المركز أكد أن مرض الفطر الأسود مازال ليس معديًا.

الفطريات تؤثر سلبا على صحة من يعانون من ضعف المناعة، وفي مقدمتهم مرضى فيروس كورونا ومرضى السرطان ومرضى عمليات زراعة الأعضاء، وكذلك مرضى السكري الذين هم أكثر عرضة للإصابة بـ داء الفطر الأسود . 

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لدى الإصابة بكورونا وأمراض أخرى غيره يمكن أن تحدث في الجسم ظاهرة خطيرة تسمى عاصفة السيتوكين التي تحدث بسبب إفراط المناعة في رد فعلها لمهاجمة الفيروس، وذلك من خلال إفراز كمية كبيرة من السيتوكين، ما يسبب تلف الأعضاء.

وأعلنت 9 ولايات في الهند تحول عدوى الفطر الأسود إلى وباء، ووفاة 219 شخصا بالمرض حتى الآن، لكنه عدد من المرجح أنه أقل من الواقع، بحسب المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض. 

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