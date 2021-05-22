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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. اعتداء جماعي على شاب يهودي في ميدان التايمز بنيويورك

شاهد.. اعتداء جماعي على شاب يهودي في ميدان التايمز بنيويورك

مجموعة من الأشخاص
مجموعة من الأشخاص تعتدي على شاب يهودي بساحة تايمز سكوير بالو

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم السبت، إلقاء القبض على رجل يدعى  وسيم عواوده وتبحث عن مشتبه بهم آخرين للاشتباه في ضلوعهم في هجوم واعتداء على شاب يهودي بساحة تايمز سكوير.

وتداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لقطات مصورة للهجوم الذي وقع يوم الخميس.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن الرجل اليهودي في التاسعة العشرين من عمره، تعرض للهجوم بعد فترة وجيزة من المظاهرات يوم أمس ونقل للمستشفى وهو في حالة مستقرة.

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يهودي لسطين غزة نيويورك تايمز سكوير

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