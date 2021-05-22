شاهد.. اعتداء جماعي على شاب يهودي في ميدان التايمز بنيويورك

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم السبت، إلقاء القبض على رجل يدعى وسيم عواوده وتبحث عن مشتبه بهم آخرين للاشتباه في ضلوعهم في هجوم واعتداء على شاب يهودي بساحة تايمز سكوير.

وتداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لقطات مصورة للهجوم الذي وقع يوم الخميس.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن الرجل اليهودي في التاسعة العشرين من عمره، تعرض للهجوم بعد فترة وجيزة من المظاهرات يوم أمس ونقل للمستشفى وهو في حالة مستقرة.