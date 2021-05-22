تعرف على سعر ومواصفات هاتف Aquos R6 من Sharp اليابانية

بإمكانيات غير مسبوقة..

كشفت شركة Sharp اليابانية، عن هاتف ذكي مميز بمواصفات وميزات قوية، ويأتي هاتف Aquos R6 الرائد، بأكبر مستشعر كاميرا تم وضعه في هاتف محمول على الإطلاق، والذي تم تطويره بالاشتراك مع شركة Leica، من خلال تصميم العدسة إلى ضبط جودة الصورة.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يمتاز Sharp Aquos R6، بأنه أول هاتف في العالم يأتي مع شاشة من نوع Pro IGZO OLED، بقياس 6.67 بوصة، توفر معدل تحديث ديناميكي بين 1 هرتز و 240 هرتز لإيجاد التوازن المثالي بين توفير الطاقة والنعومة، وبجودة عرض WUXGA +، تبلغ دقتها 2730 × 1260 بكسل.

ويتم تشغيل هاتف Sharp Aquos R6 ، بواسطة معالج كوالكوم الأحدث من نوع Snapdragon 888، ويأتي الهاتف بخيار واحد للذاكرة بسعة 12 جيجابايت لذاكرة الصول العشوائي رام، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

هاتف Sharp Aquos R6

ويمتاز هاتف Aquos R6 ، بكاميرا رئيسة بدقة 20 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/1.9، وجهزت بحساس ToF الذي يمنحها قدرة على التقاط صور عالية الدقة في ظروف الإضاءة المنخفضة، ومزودة بمستشعر بصري ضخم بقياس 1 بوصة، ما يمنحها قدرة فائقة على معالجة بيانات الصور بجودة كبيرة، كما أعادت شركة Leica و Sharp تصميم العدسة الأمامية والتي تأتي بدقة 12 ميجابيكسل، وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

ويحتوي هاتف Aquos R6، على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، كما يمتاز الهاتف الذكي بقارئ بصمات الأصابع أسفل الشاشة، وكما يقدم دعما لمقاومة الماء والغبار، ويتوفر الهاتف بلونين هما: الأسود والأبيض، ولم تذكر الشركة السعر وأماكن التوافر بعد.