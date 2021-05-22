عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بإمكانيات غير مسبوقة..

تعرف على سعر ومواصفات هاتف Aquos R6 من Sharp اليابانية

هاتف Aquos R6
هاتف Aquos R6

كشفت شركة Sharp اليابانية، عن هاتف ذكي مميز بمواصفات وميزات قوية، ويأتي هاتف Aquos R6 الرائد، بأكبر مستشعر كاميرا تم وضعه في هاتف محمول على الإطلاق، والذي تم تطويره بالاشتراك مع شركة Leica، من خلال تصميم العدسة إلى ضبط جودة الصورة.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يمتاز Sharp Aquos R6، بأنه أول هاتف في العالم يأتي مع شاشة من نوع Pro IGZO OLED، بقياس 6.67 بوصة، توفر معدل تحديث ديناميكي بين 1 هرتز و 240 هرتز لإيجاد التوازن المثالي بين توفير الطاقة والنعومة، وبجودة عرض WUXGA +، تبلغ دقتها 2730 × 1260 بكسل.

ويتم تشغيل هاتف Sharp Aquos R6 ، بواسطة معالج كوالكوم الأحدث من نوع Snapdragon 888، ويأتي الهاتف بخيار واحد للذاكرة بسعة 12 جيجابايت لذاكرة الصول العشوائي رام، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة  128 جيجابايت.

هاتف Sharp Aquos R6

 

ويمتاز هاتف Aquos R6 ، بكاميرا رئيسة بدقة 20 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/1.9، وجهزت بحساس ToF الذي يمنحها قدرة على التقاط صور عالية الدقة في ظروف الإضاءة المنخفضة، ومزودة بمستشعر بصري ضخم بقياس 1 بوصة، ما يمنحها قدرة فائقة على معالجة بيانات الصور بجودة كبيرة، كما أعادت شركة Leica و Sharp تصميم العدسة الأمامية والتي تأتي بدقة 12 ميجابيكسل، وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

ويحتوي هاتف Aquos R6، على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، كما يمتاز الهاتف الذكي بقارئ بصمات الأصابع أسفل الشاشة، وكما يقدم دعما لمقاومة الماء والغبار، ويتوفر الهاتف بلونين هما: الأسود والأبيض، ولم تذكر الشركة السعر وأماكن التوافر بعد.

Sharp Aquos R6 is a flagship with one camera and a huge 1/1” sensor
هاتف Aquos R6
Sharp شارب Aquos R6 Aquos R6 هاتف Sharp Aquos R6 Aquos R6 مواصفات

موضوعات متعلقة

أوبو تطلق هاتف Reno5 A أحدث إصدارات رينو5.. صور

تسريبات تكشف مفاجآت جديدة فى قدرات هاتف Galaxy S21 FE من سامسونج

200 مليون هاتف.. شاومى تحطم الأرقام القياسية بمبيعات Redmi Note

سوني تكشف عن هاتف Xperia Ace 2 المنافس لـ iPhone 12 mini

ترشيحاتنا

أحمد مجاهد يكشف إمكانية مشاركة محمد صلاح في الأولمبياد

تعرف على سعر ومواصفات هاتف Aquos R6 من Sharp اليابانية

رغم كورونا.. ارتفاع ضخم في ثروات أغنى 10 أثرياء ببريطانيا فما السر؟

لبنان يضبط 4 أطنان حشيش في طريقها إلى مصر

استخدام المسعف الآلي في سيارات الإسعاف لإنقاذ الملايين.. تعرف على إمكانياته وأسعاره|صور

مواعيد مباريات اليوم السبت 22-5-2021 والقنوات الناقلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حضورهم جنازة سمير غانم صباحا.. نجوم يتواجدون في فرح ليلا

الكاف يفاجئ نهضة بركان بقرار جديد قبل مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي

قرار عاجل من الاتحاد السكندري بشأن التعدي على إبراهيم نور الدين

أول رد فعل من دنيا وإيمي سمير غانم بعد وفاة والدهما "خاص"

قرار مفاجئ من كارتيرون بشأن مواجهة الزمالك لـ المصري البورسعيدي

بأقل من 50 ألف جنيه .. تفاصيل سيارة سوزوكي جيمني

نجمات صباحا فى عزاء سمير غانم وفى السهرة على أنغام عمرو دياب

غرامة يومية 100 جنيه للمخالف.. القانون يلزم ملاك العقارات بتشغيل وصيانة المصاعد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختلاف أذواق.. وقف طرح مازدا 6 و CX-3 .. صور

انهوا مسرحيتكم.. نائبة فرنسية تغادر قناة إسرائيلية بعد اتهامها بمعاداة السامية|فيديو

زيادة 3 أضعاف.. الصحة العالمية تفجر مفاجأة بشأن الأعداد الحقيقية لوفيات كورونا

فحيح جهنم.. عاصفة شمسية تتجه نحو الأرض تؤثر على الهواتف والكهرباء

فيديو

انهوا مسرحيتكم.. نائبة فرنسية تغادر قناة إسرائيلية بعد اتهامها بمعاداة السامية|فيديو

الرئيس الأمريكي بايدن يجرب السيارة فورد f150 الكهربائية.. فيديو

فيديوجراف.. مأساة مغربي هاجر إلى سبتة على متن زجاجات بلاستيك

فيديو جراف .. تزوج صومالية وترك الشرطة .. أسرار في حياة سمير غانم

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ورحل ثالث الثلاثي عن عالمنا

وفاء أبو السعود تكتب: كيف يكون المغتصب صاحب حق

يحي عفيفي يكتب : لا بديل عن مصر أبدًا 

أحمد زهران يكتب: غــزة.. انتصار الإدارة والإرادة

أحمد فريد يكتب: حقيقة.. كل خرائط العالم خطأ

د.فتحي حسين يكتب: مبادرة السيسي لاعادة إعمار غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ