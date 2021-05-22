أحمد حلاوة: الاختيار 2 استعرض أحداث عاشها المصريين

أكد الفنان احمد حلاوة، أحد أبطال مسلسل الاختيار، أن المسلسل يعتبر توثيقي لأحداث عاشها المصريين، منوها أن المسلسل يكشف المغالطات التي يقوم بها الجانب الآخر لتزيف وعي المصريين.

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع قناة "الحدث اليوم"، أن مصداقية المسلسل كبيرة لدرجة أنه كان يذيع لقطات تم تصويرها بأحدث حقيقة وذيعت علي فضائيات ضد مصر، مشيرا إلى أن المسلسل مهم لانه يفهم الشباب الصغار ما دار في تلك المرحلة من عمر مصر .

جدير بالذكر أنه شارك الفنان القدير أحمد حلاوة في السباق الرمضانى بأربعة مسلسلات، وهي مسلسل «الاختيار 2» تأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى وبطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكى، ومسلسل «هجمة مرتدة» تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز وهشام سليم وهند صبرى، وأيضا شارك في مسلسل «ضل رجل» مع ياسر جلال ونيرمين الفقى، وتأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح، وأخيرا مسلسل «النمر» تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وبطولة محمد عادل إمام ومحمد رياض ونيرمين الفقى.