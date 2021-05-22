عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طعمنا أكثر من 2 مليون شخص بلقاحات كورونا..وبشري لأصحاب المعاشات..أبرز تصريحات وزيرة الصحة

هالة زايد
هالة زايد

ناقشت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، العديد من الموضوعات الخاصة بلقاح كورونا وكيفية تطعيم المواطنين وتفاصيل اللقاح المصري الجديد:

وزيرة الصحة : طعمنا أكثر من 2 مليون شخص بلقاحات كورونا
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن عدد المواطنين الذين تلقوا لقاح كورونا 2 حتي الآن 2 مليون من إجمالي 4 ملايين سجلوا علي الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة.

وزيرة الصحة توضح تفاصيل المساعدات الإنسانية والطبية لغزة
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن وزارة الصحة مستعدة على مدار 24 ساعة لتقديم المساعدات الصحية لأي دولة في العالم وليس للدول العربية فقط.

بدون تسجيل.. وزيرة الصحة تزف بشري سارة لأصحاب المعاشات بشأن لقاح كورونا
أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أنه سيتم توفير عيادات متنقلة تابعة لوزارة الصحة بالقرب من أماكن صرف المعاشات بداية من الشهر المقبل، لتقديم لقاحات فيروس كورونا لأصحاب المعاشات.

وزيرة الصحة: هنطعم أكثر من 100 ألف من التربية والتعليم ومراقبي الامتحانات والقائمين على التعليم
أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان،  أن الوزارة تسعى لبدء تطعيم كبار السن بالأماكن التي يتم التردد عليها مثل مكاتب البريد وتسجيل بياناتهم على الموقع مباشرة عقب التلقيح.

مصر تطرح لقاحها الخاص ضد كورونا قريبا.. هالة زايد تكشف التفاصيل
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن القيادة السياسية تعمل على قدم وساق؛ لتوفير كل ما تستلزمه وسائل التصنيع الحديثة، من أجل تصنيع لقاح كورونا في مصر.

وزيرة الصحة: نترقب اتفاقا جديدا لتصنيع لقاح آخر لـ كورونا في مصر
أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن الوزارة وقَّعت عقدين مع شركة سينوفاك، أحدهما للتصنيع والثاني للنقل، وبداية من الفترة المقبلة، ستبدأ في خطوة التصنيع.

 

لقاح كورونا وزارة الصحة كورونا في مصر لقاحات كورونا أصحاب المعاشات هالة زايد وزيرة الصحة

ترشيحاتنا

زيادة 3 أضعاف.. الصحة العالمية تفجر مفاجأة بشأن الأعداد الحقيقية لوفيات كورونا

طلبت الخلع من زوجها.. معلومات عن بلقيس بعد تصدرها التريند

حكم قضاء الزوجة صيام رمضان من دون إذن الزوج.. الإفتاء تجيب

الصحة : تسجيل 1148 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و52 وفاة

شاهد.. اعتداء جماعي على شاب يهودي في ميدان التايمز بنيويورك

الطقس اليوم انخفاض في درجة الحرارة .. القاهرة تسجل  30 والصغرى 18

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حضورهم جنازة سمير غانم صباحا.. نجوم يتواجدون في فرح ليلا

الكاف يفاجئ نهضة بركان بقرار جديد قبل مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي

قرار مفاجئ من كارتيرون بشأن مواجهة الزمالك لـ المصري البورسعيدي

قرار عاجل من الاتحاد السكندري بشأن التعدي على إبراهيم نور الدين

أول رد فعل من دنيا وإيمي سمير غانم بعد وفاة والدهما "خاص"

غرامة يومية 100 جنيه للمخالف.. القانون يلزم ملاك العقارات بتشغيل وصيانة المصاعد

الرئيس الأمريكي: لا سلام إلى أن يعترف الشرق الأوسط بحق إسرائيل في الوجود

شاهد.. اعتداء جماعي على شاب يهودي في ميدان التايمز بنيويورك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فحيح جهنم.. عاصفة شمسية تتجه نحو الأرض تؤثر على الهواتف والكهرباء

تسريب جديد لصور تويوتا لاندكروزر toyota land cruiser 2022 من الداخل

الكشف عن كيا K900 2022 فيس ليفت رسمياً .. صور

تفاصيل جديدة عن سيارة آبل الكهربائية القادمة .. صور

فيديو

الرئيس الأمريكي بايدن يجرب السيارة فورد f150 الكهربائية.. فيديو

فيديوجراف.. مأساة مغربي هاجر إلى سبتة على متن زجاجات بلاستيك

فيديو جراف .. تزوج صومالية وترك الشرطة .. أسرار في حياة سمير غانم

فيديوجراف.. حصيلة 10 أيام من الحرب الإسرائيلية على غزة

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ورحل ثالث الثلاثي عن عالمنا

وفاء أبو السعود تكتب: كيف يكون المغتصب صاحب حق

يحي عفيفي يكتب : لا بديل عن مصر أبدًا 

أحمد زهران يكتب: غــزة.. انتصار الإدارة والإرادة

أحمد فريد يكتب: حقيقة.. كل خرائط العالم خطأ

د.فتحي حسين يكتب: مبادرة السيسي لاعادة إعمار غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ