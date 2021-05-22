طعمنا أكثر من 2 مليون شخص بلقاحات كورونا..وبشري لأصحاب المعاشات..أبرز تصريحات وزيرة الصحة

ناقشت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، العديد من الموضوعات الخاصة بلقاح كورونا وكيفية تطعيم المواطنين وتفاصيل اللقاح المصري الجديد:

وزيرة الصحة : طعمنا أكثر من 2 مليون شخص بلقاحات كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن عدد المواطنين الذين تلقوا لقاح كورونا 2 حتي الآن 2 مليون من إجمالي 4 ملايين سجلوا علي الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة.

وزيرة الصحة توضح تفاصيل المساعدات الإنسانية والطبية لغزة

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن وزارة الصحة مستعدة على مدار 24 ساعة لتقديم المساعدات الصحية لأي دولة في العالم وليس للدول العربية فقط.

بدون تسجيل.. وزيرة الصحة تزف بشري سارة لأصحاب المعاشات بشأن لقاح كورونا

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أنه سيتم توفير عيادات متنقلة تابعة لوزارة الصحة بالقرب من أماكن صرف المعاشات بداية من الشهر المقبل، لتقديم لقاحات فيروس كورونا لأصحاب المعاشات.

وزيرة الصحة: هنطعم أكثر من 100 ألف من التربية والتعليم ومراقبي الامتحانات والقائمين على التعليم

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن الوزارة تسعى لبدء تطعيم كبار السن بالأماكن التي يتم التردد عليها مثل مكاتب البريد وتسجيل بياناتهم على الموقع مباشرة عقب التلقيح.

مصر تطرح لقاحها الخاص ضد كورونا قريبا.. هالة زايد تكشف التفاصيل

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن القيادة السياسية تعمل على قدم وساق؛ لتوفير كل ما تستلزمه وسائل التصنيع الحديثة، من أجل تصنيع لقاح كورونا في مصر.

وزيرة الصحة: نترقب اتفاقا جديدا لتصنيع لقاح آخر لـ كورونا في مصر

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن الوزارة وقَّعت عقدين مع شركة سينوفاك، أحدهما للتصنيع والثاني للنقل، وبداية من الفترة المقبلة، ستبدأ في خطوة التصنيع.