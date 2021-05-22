مواطن من ذوي الهمم يناشد وزارة التضامن لـ صرف معاش تكافل وكرامة

ناشد المواطن أحمد سيد أحمد، في رسالة بعث بها لـ"خدمة القرّاء"، التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن الاجتماعي؛ لصرف معاش "تكافل وكرامة".



ويقول فى رسالته: "تقدمت لمديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر للحصول على معاش تكافل وكرامة، نظرًا لكوني مريضا بالفشل الكلوي، خلاف الإعاقة في الذراع اليمنى من آثار جلسات العلاج الخاصة بالفشل الكلوي، وتقديم الأوراق إلى وحدة التضامن الاجتماعي بالمريس الطود غرب الأقصر، وتم تحويلي إلى جلسة القومسيون الطبي "المجلس الطبي" بالأقصر؛ لتوقيع الكشف الطبي عليّ بجلسة 26-9-2016 استمارة رقم 19286375235، وتم استكمال جميع الإجراءات والأوراق المطلوبة بمعرفة رئاسة وحدة الشئون الاجتماعية بالمريس، وحتى تاريخه لم يتم صرف معاش تكافل وكرامة رغم أحقيتي له".



وأضاف: "لم يتم الصرف لي رغم أننى تقدمت، مثل أحد المواطنين المماثلين لي، وفي متابعة لوحدة الشئون الاجتماعية بالمريس محل إقامتي، لم يتم استخراج فيزا تكافل وكرامة حتى الآن؛ لكى أحصل على قيمة المعاش".



وتابع: "أنا فى أمس الحاجة إلى هذا المعاش لقضاء مستلزمات الأكل والشرب وسداد المرافق الشهرية، حيث أننى أعول أسرة وزوجة، وأنا غير قادر على العمل نظرًا لظروفي الصحية".



وناشد وزيرة التضامن الاجتماعي، والمحافظ، والمسئولين بالتضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، ورئيس وحدة الشئون الاجتماعية بالمريس، للنظر إلى حالته بعين الرحمة والعطف، والموافقة على صرف معاش تكافل وكرامة.



بطاقة رقم قومي 29803222703217



وللتواصل مع الحالة، من خلال الرقم 01141281336



اقرأ أيضا:

مواطن من ذوى الهمم يناشد بتوفير فرصة عمل ضمن نسبة الـ5% لإعانته على أعباء الحياة



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.