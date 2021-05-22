عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السلطات الأمريكية تصادر 90 ألف دولار من مشارك في اقتحام الكابيتول

صدى البلد

أشارت وثائق قضائية إلى أن السلطات الأمريكية صادرت نحو 90 ألف دولار من رجل شارك في اقتحام الكابيتول في يناير الماضي، وكان يبيع صورا لإمرأة قتلت أثناء الاقتحام.

 

وتشير الوثائق التي نشرتها وكالة "رويترز" إلى أن المدعين وجهوا 8 تهم جنائية، بينها متعلقة بحيازة الأسلحة، إلى المدعو جون إيرل ساليفان المتهم بالمشاركة في أعمال الشغب أثناء اقتحام الكابيتول.

 

وحسب الوثائق، فإن ساليفان كان يصور مقاطع فيديو ويلتقط صورا أثناء اقتحام الكابيتول وينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وحرض المشاركين الآخرين على إضرام النار في المبنى والانخراط في أعمال العنف.

مفاجأة في اعترافات جديدة لرئيس البنتاجون السابق عن دور ترامب في "شغب" الكابيتول

شرطة الكابيتول تكشف تفاصيل حادث دهس سيارة لضابطين خارج الكونجرس

إصابات في حادث إطلاق نار قرب مبنى الكابيتول

شرطيان يقاضيان ترامب بسبب أحداث الكابيتول

وصوّر ساليفان مقطع فيديو لمقتل الناشطة أشلي بابيت، وباع لاحقا تلك المقاطع للعديد من وسائل الإعلام بقيمة إجمالية تصل إلى 90 ألف دولار.

 

يذكر أنه تم توجيه تهم إلى 440 شخصا في قضية اقتحام أنصار دونالد ترامب لمبنى الكابيتول يوم 6 يناير الماضي في اليوم الذي كان من المقرر أن يصادق فيه الكونغرس على نتائج الانتخابات الرئاسية، والذي خلّف 5 قتلى.

السلطات الأمريكية الكابيتول اقتحام الكابيتول أعمال الشغب شغب أمريكا

موضوعات متعلقة

مفاجأة في اعترافات جديدة لرئيس البنتاجون السابق عن دور ترامب في "شغب" الكابيتول

هجوم وهمي .. إيران تنشر فيديو لتفجير الحرس الثوري مبنى الكابيتول الأمريكي

الادعاء الأمريكي يرجح اتهام 100 آخرين في هجوم الكابيتول

شرطة الكابيتول تفجر مفاجأة عن وفاة الضابط ضحية أحداث 6 يناير

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم السبت 22-5-2021 والقنوات الناقلة

قرقاش يبحث مع المبعوث الأمريكي إحلال السلام في اليمن

سامح شكري: إثيوبيا شاركت بإرادتها الحرة في مفاوضات الولايات المتحدة الأمريكية

بعد زيارة نائب وزير خارجية تركيا إلى مصر.. شكري يكشفت اخر تطورات العلاقة

زلزال بقوة 6.7 ريختر قرب سواحل فيجي في المحيط الهادئ

اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات الباجور بمحافظة المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حضورهم جنازة سمير غانم صباحا.. نجوم يتواجدون في فرح ليلا

الكاف يفاجئ نهضة بركان بقرار جديد قبل مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي

قرار عاجل من الاتحاد السكندري بشأن التعدي على إبراهيم نور الدين

أول رد فعل من دنيا وإيمي سمير غانم بعد وفاة والدهما "خاص"

قرار مفاجئ من كارتيرون بشأن مواجهة الزمالك لـ المصري البورسعيدي

نجمات صباحا فى عزاء سمير غانم وفى السهرة على أنغام عمرو دياب

غرامة يومية 100 جنيه للمخالف.. القانون يلزم ملاك العقارات بتشغيل وصيانة المصاعد

بأقل من 50 ألف جنيه .. تفاصيل سيارة سوزوكي جيمني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهوا مسرحيتكم.. نائبة فرنسية تغادر قناة إسرائيلية بعد اتهامها بمعاداة السامية|فيديو

زيادة 3 أضعاف.. الصحة العالمية تفجر مفاجأة بشأن الأعداد الحقيقية لوفيات كورونا

فحيح جهنم.. عاصفة شمسية تتجه نحو الأرض تؤثر على الهواتف والكهرباء

تسريب جديد لصور تويوتا لاندكروزر toyota land cruiser 2022 من الداخل

فيديو

انهوا مسرحيتكم.. نائبة فرنسية تغادر قناة إسرائيلية بعد اتهامها بمعاداة السامية|فيديو

الرئيس الأمريكي بايدن يجرب السيارة فورد f150 الكهربائية.. فيديو

فيديوجراف.. مأساة مغربي هاجر إلى سبتة على متن زجاجات بلاستيك

فيديو جراف .. تزوج صومالية وترك الشرطة .. أسرار في حياة سمير غانم

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ورحل ثالث الثلاثي عن عالمنا

وفاء أبو السعود تكتب: كيف يكون المغتصب صاحب حق

يحي عفيفي يكتب : لا بديل عن مصر أبدًا 

أحمد زهران يكتب: غــزة.. انتصار الإدارة والإرادة

أحمد فريد يكتب: حقيقة.. كل خرائط العالم خطأ

د.فتحي حسين يكتب: مبادرة السيسي لاعادة إعمار غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ