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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سامح شكري يكشف مع عمرو أديب تفاصيل مكالمته مع نظيره الإسرائيلي.. وموقف سد النهضة

سامح شكري
سامح شكري

ناقش وزير الخارجية سامح شكري العديد من القضايا المختلفة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج الحكاية:

سامح شكرى يوضح تفاصيل المباحثات مع الوفد التركي الذي زار القاهرة
قال  سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر استقبلت نائب وزير خارجية تركيا ووفد مرافق له فى مصر بعد أن انقطع الحوار على المستوى الأمنى بين البلدين  وكان من الأولوية أن يكون هناك مسارين متوازيين مسار أمنى فيما يتعلق ب القضايا الأمنية والحفاظ على استقرار مصر وعدم قبول التدخل فى شئونها الداخلية  وتناول قضايا ثنائية لأبعاد سياسية  واقتصادية.


وزير الخارجية يحدد الخط الأحمر: مصر لن تتهاون على الإطلاق في الدفاع عن مصالحها المائية
رد  السفير سامح شكري وزير الخارجية، علي سؤال ما الخط الاحمر لمصر في أزمة سد النهضة؟ قائلا: " مصر لن تتهاون علي الإطلاق في الدفاع عن مصالحها المائية وحصتها المائية وتصريحات الرئيس السيسي ووزير الري أكدت على ذلك".

شكري: مصر لن تتنازل عن حقوقها المائية ولن تقبل وقوع ضرر عليها.. فيديو
قال السفير سامح شكري وزير الخارجية: نحن واضحون في ملف سد النهضة وهو أن مصر لن تتنازل عن حقوقها المائية ولن تقبل وقوع ضرر عليها من أي تصرف غير مسئول.

زعزعة الاستقرار.. وزير الخارجية يحذر من أي تصرف أحادي تجاه سد النهضة.. فيديو
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن أي تصرف أحادي في سد النهضة سيؤدي إلى تداعيات.

عن سد النهضة.. وزير الخارجية: تصريحات إثيوبيا تعنت ومحاولة لفرض الأمر الواقع
قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، أن التصريحات  الإثيوبية الأخيرة بشأن سد النهضة، تنم عن تعنت ومحاولة لفرض الأمر الواقع والإرادة علي الاَخرين ولا تتسم بالدقة.

وزير الخارجية : على إسرائيل التوقف عن أي إجراءات استفزازية تصعد من التوتر..فيديو
قال السفير سامح شكري وزير الخارجية المصري أن مصر سعت منذ أخر 10 أيام في رمضان إلى وجود حل لما يحدث في فلسطين وحذرت من أي أعمال إستفزازية في القدس أو مزيد من الاستيطان أو الإعتداء على المصلين والمقدسات الإسلامية.

ليس لديكم سيادة على النيل.. وزير الخارجية يصب النار على إثيوبيا بسبب الملء الثاني
شن السفير سامح شكري وزير الخارجية، حملة نقد لاذع على دول إثيوبيا، مؤكدا أن نهر النيل ليس تحت السيادة الإثيوبية بأي شكل.

هل كسرت مكالمة بايدن مع السيسي الجليد بين الإدارتين؟ سامح شكري يرد
نفى سامح شكري،  وزير الخارجية ، أن تكون المكالمة الهاتفية التي أجريت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي جو بايدن، قد كسرت الجليد بين الإدراتين، مؤكدأ أن العلاقات المصرية الأمريكية يصفها الجانبين بكونها “استراتيجية”.


إلى متى ستحافظ إسرائيل على الهدنة في غزة؟.. وزير الخارجية سامح شكري يرد
رد السفير سامح شكري وزير الخارجية، على سؤال :"إلى متى ستحافظ إسرائيل على الهدنة في غزة؟".

سامح شكري يكشف تفاصيل مكالمته مع نظيره الإسرائيلي
كشف السفير سامح شكري وزير الخارجية، تفاصيل مكالمته مع وزير الخارجية الإسرائيلي بشأن الهدنة والتي دخلت حيز التنفيذ بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي ووقف إطلاق النار صباح الجمعة.

سامح شكري: اجتماع مصري قطري خلال أيام
أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أنه خلال الأيام المقبلة سيتم عقد اجتماع مصري قطري لاستئناف بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

 

الرئيس السيسي وزير الخارجية سد النهضة وزير الري سامح شكري

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