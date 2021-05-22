استخدام المسعف الآلي في سيارات الإسعاف لإنقاذ الملايين.. تعرف على إمكانياته وأسعاره|صور

لأول مرة في البلاد، أعلنت بريطانيا استخدام "المسعف الآلي" في سيارات الإسعاف، لإجراء عمليات ضغط الصدر على المرضى، بهدف توفير الوقت لفريق الطوارئ من أجل إجراء علاجات حيوية أخرى.

الجهاز عبارة عن نظام ميكانيكي يمكنه تقديم ضغطات الصدر عالية الجودة للإنعاش القلبي الرئوي (CPR) باستمرار من لحظة وصول الطاقم إلى مكان الحادث وطوال رحلة المريض إلى المستشفى دون انقطاع، مما يمكنه من إنقاذ ملايين المرضى.

وتعد خدمة الإسعاف المركزية الجنوبية البريطانية (SCAS)، هي الأولى في البلاد التي تستخدم أحدث التقنيات، والمعروفة باسم LUCAS 3، على متن سيارات الإسعاف.

يهدف الجهاز إلى توفير الوقت لفريق الطوارئ من أجل إجراء علاجات حيوية أخرى للمريض، ويعد الإنعاش القلبي الرئوي ضروريًا للحفاظ على تدفق الدم والأكسجين حول الجسم عندما يكون الشخص فاقدًا للوعي ولا يتنفس.

قال متحدث باسم خدمة الإسعاف المركزية في بريطانيا SCAS: "بمجرد وصول المسعفين وبدء الإنعاش القلبي الرئوي أو تولي الأمر من المارة الذين ربما بدأوا في ذلك، يمكن إكمال الانتقال من الضغط اليدوي إلى المسعف الآلي LUCAS في غضون 7 ثوانٍ، مما يضمن استمرارية الضغط".

يستخدم النظام اتصال Bluetooth اللاسلكي، مما يسمح له بتكوين معدل الضغط والعمق والتنبيهات الخاصة بإرشادات الإنعاش الخاصة بالمنظمة.

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هذا يعني أيضًا أنه يمكنه جمع البيانات التي يمكن مراجعتها بعد الحادث ومشاركتها مع الأطباء الآخرين في المستشفى.

يقول الدكتور «جون بلاك» المدير الطبي في SCAS: "نحن نعلم أن تقديم ضغطات عالية الجودة وغير متقطعة على الصدر في حالة السكتة القلبية هي أحد المحددات الرئيسية للبقاء على قيد الحياة حتى الوصول إلى المستشفى، ولكنها قد تكون صعبة للغاية لعدد من الأسباب".

واستكمل: "يمكن أن يشعر الناس بالإرهاق عند إجراء الإنعاش القلبي الرئوي يدويًا مما يؤثر بعد ذلك على معدل وجودة الضغطات، وقد يحتاج المرضى إلى الانتقال من مواقع صعبة، مثل نزول السلالم الضيقة أو الأماكن النائية التي تعيق العملية".

أسعار المسعف الآلي

وفقًا لـ MFI Medical فإن روبوتات المسعف الآلي ليست رخيصة، فهي تباع بالتجزئة بحوالي 16929.18 دولارًا (ما يزيد عن 265 ألف جنيه مصري).