ياسر جلال : أدوار الشر رسالة للشباب لهذا السبب

حل أبطال مسلسل "ضل راجل" و منهم الفنان "ياسر جلال" مع الإعلامية" لبنى عسل "في برنامج" سهرة خاصة " المذاع على قناة" الحياة" ليكشفوا كواليس ونجاح المسلسل.

وعقب الفنان ياسر جلال على شخصية "سليم" في مسلسل "ضل راجل" بالموسم الرمضاني، قائلا إن أدوار الشر تعتبر رسالة للشباب بعدم تقليد هذا السلوك في الحياة.

وتابع :" الشخص اللي بيعمل دور الشر عنده رسالة، مش عشان الناس تكرهه، هو بيقدم دور الشر عشان الناس متعملش زيه، وبيوجه رسالة لكل الشباب إن ممكن باستهتارك ولا مبالاتك تدمر أسرة، وهنا عنده رسالة".

وأوضح :"مش معنى إن قدره في المسلسل إنه هو شرير، وأنا الطيب، فهو يتكره وأنا أتحب، مش كده، على كده كلنا نعمل بقى طيبين، فأدوار الشر صعبة ومش أي حد يقدر يعملها".

واعرب الفنان" ياسر جلال" عن سعادته بنجاح مسلسل ضل راجل و أيضا عن مشاركته في العمل.