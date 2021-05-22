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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا تصنف بريطانيا منطقة خطرة بسبب السلالة الهندية من كورونا

ألمانيا تصنف بريطانيا منطقة خطرة بسبب السلالة الهندية من كورونا

صدى البلد

أعلن ذلك معهد “روبرت كوخ” الألماني يوم الجمعة قررت الحكومة الألمانية بدءا من الأحد المقبل تصنيف بريطانيا وإيرلندا الشمالية كمنطقتين خطرتين في نقل عدوى السلالة الهندية من كورونا.

ووفقا لهذا القرار سيصبح السفر من المملكة المتحدة إلى ألمانيا مقيدا بسلسلة من القيود الضابطة لتقليل الإصابة بالسلالة الخطيرة.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قالت يوم الجمعة، إن السلالة الهندية من كورونا أخطر من تلك البريطانية.

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وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح الجمعة أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 8 آلاف و769 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وسجل المعهد 226 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون أربع وعشرين ساعة، مقابل 190 حالة وفاة جديدة يوم الجمعة الماضي.

 

 

 

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