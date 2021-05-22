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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منتج يغتصب ليدي جاجا ويتسبب في حملها

ليدي جاجا
ليدي جاجا

كشفت المغنية الأمريكية ليدي جاجا أنها عانت من "انكسار نفسي" بعدما اغتصبها منتج وجعلها حبلى في سن 19 عاما حينما كانت تحاول أن تجد لها موطئ قدم في مجال الموسيقى.

جاء ذلك في مقابلة مع برنامج (ذا مي يو كانت سي) "ذاتي التي لا يمكنك أن تراها" الوثائقي الذي تذيعه خدمة أبل تي.في+ ويناقش قضايا الصحة النفسية وآثار الصدمات على المدى البعيد.

وقالت المغنية، التي كشفت عن الاعتداء الجنسي عليها لأول مرة في 2014 "كنت أعمل في المجال وقال لي منتج اخلعي ملابسك فقلت لا. غادرت وقال لي إنه سيحرق كل أغنياتي ولم يتوقف.. لم يكف عن مطالبتي بذلك... ولا أتذكر حتى ماذا حدث".

وتابعت قائلة "شعرت في البداية بألم في كل جسدي إلى أن فقدت الإحساس وظللت مريضة بعد ذلك لأسابيع وأسابيع وأسابيع ثم أدركت أنه كان نفس الألم الذي شعرت به حين تركني الشخص الذي اغتصبني حبلى".

وأوضحت جاجا بطلة فيلم (إيه ستار إيز بورن) "مولد نجمة" أنها عانت من انكسار نفسي تام وشعرت بأنها تغيرت لبضعة أعوام.

ورفضت الكشف عن اسم الشخص الذي اغتصبها.

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وأسست غاغا في عام 2012 مؤسسة "بورن ذيس واي" لمساعدة من يعانون من مشاكل الصحة النفسية

 

الصحة النفسية الاعتداء الجنسي صحة النفسية أمريكية مؤسسة الموسيقى

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