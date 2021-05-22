سامح شكري: إجراء مفاوضات فلسطينية إسرائيلية أمر وارد الحدوث مستقبلا

أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أن فكرة إجراء مفاوضات فلسطينية إسرائيلية أمر وارد أن يحدث مستقبلا، مشير الي أنه في الوقت الحالي هذا الأمر نعمل على أمور أخرى بشكل اكبر.

وأوضح شكري، في مداخلة هاتفية لقناة ام بي سي مصر، مساء الجمعة، أننا نركز على تثبيت الهدنة، وعلى فتح قنوات التواصل مع الجانبين والشركاء الدوليين.

وتابع وزير الخارجية، أن علينا أن نتشاور مع الطرفين والشركاء الدوليين اولا وقبل أن ندعو لإجراء مفاوضات "فلسطينية – إسرائيلية" على الأراضي المصرية، لافتا إلى أن هذا الأمر لا يستغرب على مصر.

