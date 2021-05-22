شاهد.. أحدث ظهور للراقصة جوهرة برفقة ياسمين صبري من أحد الافراح

نشرت الراقصة جوهرة صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهرت جوهرة برفقة النجمة ياسمين صبري من فرح أبن أحد رجال الأعمال بالجونة.

وحرصت الفنانة يسرا ولبلبة وإلهام شاهين وياسمين صبري والراقصة جوهرة على حضور حفل الزفاف.

وأحيا النجم عمرو دياب فرح أبن رجال الأعمال وذلك في الجونة بحضور كبير للفنانين والفنانات.



وكان على رأس الحاضرين النجمة يسرا والمنتج جمال العدل والراقصة جوهرة وإلهام شاهين و لبلبة ومجموعة كبيرة من الفنانين.