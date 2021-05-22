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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البيئة: فتح باب مزارات المحميات الطبيعية في مواعيدها المعتادة

صدى البلد

قال مصدر بوزارة البيئة، إنه تم فتح باب مزارات المحميات الطبيعية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيرس كورونا و استمرار العمل والسماح بمحميات البحر الأحمر بالزيارات والنزهة الخاصة والسفاري لتنفيذ رحلات الغوص والسنوركلينج بالإضافة إلى الزيارات الأرضية بوسائل النقل الخاصة وزيارات الأفواج السياحية مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية من قبل شركات السياحة المنظمة.


وقد اتخذت وزارة البيئة قرارًا بإغلاق المحميات الطبيعية المركزية، بالإضافة إلى منع الزيارة للرحلات والتجمعات وسائل النقل العامة أو أتوبيسات الرحلات بمحميات البحر الأحمر خلال إجازة عيد الفطر المبارك تنفيذًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

 

وشددت وزارة البيئة على تطبيق قواعد الإجراءات الإحترازية من قبل المشغلين وحصولهم على صلاحية بالعمل بالإجراءات المتبعة ومنها إجراء التحليل pcr لكل الأفواج السياحية القادمة من الخارج مع تطبيق بروتوكولات التأمين ضد الإصابة من جانب الشركات لضمان سلامة الزائرين حتى عودتهم إلى دولهم دون إصابة.

طبق قرار المحميات والإجراءات الاحترازية بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مناشدًة المواطنين بالحرص والالتزام بالإجراءات الاحترازية بالتزامن مع زيادة أعداد الإصابات خلال الفترة الحالية.

جدير بالذكر أن وزارة البيئة كانت قد أصدرت عدة أدلة إرشادية خاصة بالرحلات البرية والبحرية بالمحميات والتى تهدف إلى وضع الإجراءات المطلوبة لممارسة الأنشطة أو التعامل مع الغير أثناء التواجد بالمحمية مع الالتزام بالتباعد الإجتماعى بالإضافة إلى التزام الشركات السياحية بتوضيح كل الاشتراطات للمشاركين بالرحلة والإجراءات الإحترازية الواجب اتخاذها وكيفية التعامل مع المخلفات أثناء التواجد بالمحميات، بالإضافة إلى مراعاة كل ضوابط التعقيم والتطهير والالتزام بارتداء المهمات الوقائية والتخلص منها في اكياس مغلقة

 

 

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