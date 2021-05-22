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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. مؤسس تيليجرام يهاجم شركة آبل.. تغيير كبير قادم إلى واتساب قريبا

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها:

مؤسس تيليجرام يهاجم شركة آبل لهذا السبب
 

انتقد بافيل دوروف، الرئيس التنفيذي ومؤسس تيليجرام Telegram، علاقة شركة آبل Apple بالصين، واتهم شركة كوبرتينو، بتوفير "سيطرة كامل"' للحزب الشيوعي الصيني (CPC)، على بيانات مواطنيها الذين يستخدمون هواتف آيفون iPhone.

 

تسريبات تكشف مفاجآت جديدة فى قدرات هاتف Galaxy S21 FE من سامسونج
 

تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية لإطلاق هاتف Galaxy S21 FE الرائد فى مؤتمرها القادم فى  شهر أغسطس، مع عدد من المفاجآت،حيث سيتم إطلاقه مع هاتفى Galaxy Z Fold3 و Galaxy Z Flip3 القابلين للطى.

 

سياسة واتساب الإجبارية لن تدخل حيز التنفيذ بهذه الدولة
 

قالت هيئة المنافسة التركية: "إنها أنذرت شركة واتساب، بأن سياسة الخصوصية المثيرة للجدل لتطبيق الدردشة التابع لها، لن تدخل حيز التنفيذ لأي مستخدم في تركيا بما في ذلك المستخدمون الموافقون عليه، إلا بعد إجراء تحقيق"، ولكن هذا القرار يتناقض مع إعلان خدمة التراسل المملوكة لشركة فيسبوك، حيث نفي WhatsApp في بيانا لاحق هذا الامر.

 

معاك في أي مكان.. أول تكييف متحرك قابل للارتداء بسعر رخيص من سوني.. فيديو
 

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة مؤخرا لمعدلات غير مسبوقة، يشعر الكثير من الأشخاص معها بالتعب الشديد والإرهاق الذى قد يصل أحيانا لحد الإغماء بسبب سخونة الجو، خاصة فى الأماكن التى لا يتواجد فيها أى مكيفات وتكون فيها أشعة الشمس مباشرة مثل الشوارع. 

 

أوبو تطلق هاتف Reno5 A أحدث إصدارات رينو5.. صور
 

أعلنت شركة أوبو Oppo، عن أحدث إصدارات سلسلة رينو التابعة لها، إذ تستمر الشركة الصينية في توسعة محفظتها من أجهزة الفئة المتوسطة من خلال إطلاق المزيد من الهواتف الذكية المتميزة ضمن تشكيلة رينو5، وآخرها هو Reno5 A.

 

جوجل تفتتح أول متجر فعلي لبيع منتجاتها في العالم
 

تستعد شركة جوجل Google الأمريكية، لافتتاح أول متجر فعلي للبيع بالتجزئة تابع لها، والذي من المقرر أن يفتح أبوابه للجمهور في منطقة تشيلسي بمدينة نيويورك الأمريكية خلال الصيف.

 

آبل تتهم مايكروسوفت باستخدام Epic لرفع دعوى مكافحة الاحتكار
 

قامت شركة آبل Apple، باتخاذ أسلوب جديد من المؤامرات للفوز في معركتها القضائية ضد مطورة الألعاب Epic Games، حيث زعمت مؤخرا إلى أن صانعة فورتنايت كانت بمثابة حصان ملاحقة لشركة مايكروسوفت.

 

تعرف على سعر ومواصفات هاتف Aquos R6 من Sharp اليابانية
 

كشفت شركة Sharp اليابانية، عن هاتف ذكي مميز بمواصفات وميزات قوية، ويأتي هاتف Aquos R6 الرائد، بأكبر مستشعر كاميرا تم وضعه في هاتف محمول على الإطلاق، والذي تم تطويره بالاشتراك مع شركة Leica، من خلال تصميم العدسة إلى ضبط جودة الصورة.

 

تغيير كبير قادم إلى واتساب قريبا
 

يستمر واتساب في تحسين نظامه الاساسي بطرح العديد من التحديثات الجديدة كل أسبوع تقريبًا، واعتبارًا من الآن، لن يصبح تطبيق التراسل الأشهر مقيدًا تمامًا عندما يتعلق الأمر بمزامنة سجل الدردشة، إذ تدعم الخدمة منذ ظهورها لأول مرة، رقم هاتف واحد فقط بدلاً من دعم حساب المستخدم، ولكن "فيسبوك" تعمل على ميزة جديدة توفر لمستخدمي خدمة المراسلة لمزيد من المرونة لنقل سجل الدردشات عند تغيير أرقام هواتفهم.

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