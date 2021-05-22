بإطلالة كاجوال أنيقة.. شاهد أحدث ظهور لـ بوسي عبر انستجرام

نشرت الفنانة بوسي صورا جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت بوسي في الصور بإطلالة كاجوال انيقة، حيث ظهرت ببنطلون جينز و جاكيت اسود كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها .

وعلقت علي الصور قائلة : غني علي العالي .

يذكر أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، كرمت النجمة بوسى، ومنحتها درع الجامعة، بعد إحيائها حفلًا غنائيًا مميزًا على خشبة مسرح الجامعة، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وجاء الحفل تزامنًا مع نهاية 2020 التي أجبرت العالم على التباعد والانعزال، لتختار بوسي توديعها بجرعة أمل بغناء عدد من أغنياتها التي مزجت فيها بين البهجة والتفاؤل، وجاءت اطلالة بوسي بفستان أسود أنيق جذب الأنظار.