أحمد مجاهد : اتهامي بأني ضد نادي الزمالك "كلام ملوش أي معنى".. فيديو

رد أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة المصري على اتهامه بالتحامل على نادي الزمالك.

وقال أحمد مجاهد في تصريحات تلفزيونية عبر قناة ام بي سي مصر: "هذا كلام مُرسل، أريد أن يقول لي أحد موقف معين وأرد عليه، لأن الفترة الماضية شهدت نقد شديد من جماهير القطبين".

وتابع: "هذا أمر طبيعي في ظل شدة المنافسة وتلاحق المباريات، لكن في النهاية أقول أن اتحاد الكرة حريص على أن يكون معيار العدالة على الجميع".

وأردف: “الأهلي طلب تأجيل مباراتي وادي دجلة وسيراميكا، ونحن وافقنا، وبيراميدز طلب نفس الأمر، بتأجيل مباراتي الإنتاج الحربي والمقاولون، ولم يتم قبول تأجيل المباراة الأخيرة لأنها ليست بين مواجهتي بيراميدز الإفريقية”.

وواصل: "الحالتين مختلفتين وليس معنى أن أقبل لأحد طلبه أن أقبل نفس الطلب لناد أخر".