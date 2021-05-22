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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

22 مايو .. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك اعرف النصيحة

الأبراج
الأبراج

كثيرون لا يخطون خطوة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي نصائح للمواليد  شخصية اليوم في علم الأرقام.. لمواليد ٢٢ مايو

 

شخصية اليوم في علم الأرقام..

 

شخصية اليوم
في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 22 مايو فإن ذلك يعني أن لديك حسا عمليا وموهبة ابتكارية وأحيانا فنية.. أنت ملهم ومحب للتميز، وتبحث عن أصل الأشياء، وتبحث أيضا عن المثالية في كل شيء.

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توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 22-5-2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

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توقعات الأبراج الجمعة 21- 5 -2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي


نصيحة:

 

 عام ٢٠٢١ يحمل لك تغييرا إيجابيا وانتقالا لمكانة أفضل، وقد تغير مكان إقامتك أو عملك أو اسلوب حياتك! فقط عليك أن تحافظ على استقلاليتك وأن تسيطر أيضا على عواطفك وانفعالاتك.

الأبراج توقعات الأبراج حظك اليوم تاريخ ميلاد نصائح شخصية اليوم

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