العريس مفقود.. عروس تتزوج من أحد المعازيم وصدمة في نهاية الزفاف

وقعت عروس هندية في ورطة بعد هروب عريسها من حفل الزفاف، مما دفع عائلتها إلى اختيار عريس جديد من المعازيم لتأدية المهمة.

انتهى الأمر بالعروس الهندية المسكينة تتزوج من أحد المعازيم في حفل زفافها بعد أن اختفى عريسها فجأة من الحفل في ولاية أوتار براديش بالهند.

وخلصت عائلة العروس بعد البحث، إلى أن العريس الهندي لم يختف فقط، بل هرب عمداً من من مكان الحفل، ثم اقترح أحد الضيوف أن يتم عقد زفافها على واحد من المعازيم الموجودين ليكون العريس الجديد.

وخلال حفل الزفاف الغريب اختارت عائلتها بالفعل العريس المناسب، ووافقت عائلته أيضًا على تزويجه للعروس.

في حين أن الزفاف لا يزال ينتهي بعقد القران أو الرباط، كان من المتوقع أن تقدم عائلة العروس بشكوى ضد العريس وعائلته.

العريس مفقود

في غضون ذلك، أشار مفتش الشرطة إلى أن عائلة العريس قدمت أيضًا شكوى طالب فيها والده من الشرطة المساعدة في العثور على ابنه المفقود، وفقًا للتقرير.

هروب العرسان في الهند

بقدر ما هو غريب، فهذه ليست الحالة الأولى لمثل هذا الحادث الذي يقع في الهند، ففي يناير الناضي، تزوجت عروس أخرى من ضيف بعد أن فر عريسها من حفل الزفاف، وفقًا لصحيفة The Times of India.

في حالة أخرى في عام 2015، قامت عروس هندية أيضًا بتبديل عرسانها في اللحظة الأخيرة بعد أن أصيب العريس بنوبة صرع خلال الحفل، وكانت غاضبة لأن العريس على ما يبدو كذب بشأن إصابته بالصرع.

