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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رغم كورونا.. أغنى ملياردير في بريطانيا يحقق زيادة ضخمة في ثروته

الملياردير الروسي
الملياردير الروسي بلافاتنيك

وجد تحليل لقائمة Sunday Times Rich List الأخيرة أن الثروة بين المليارديرات في بريطانيا زادت بنسبة 21.7% على مدار العام، على الرغم من الاضطراب الاقتصادي الواسع الناجم عن وباء فيروس كورونا.


كشفت إحصاءات حديثة عن ارتفاع ثروة أغنى أثرياء بريطانيا بأكثر من الخمس في العام الماضي حيث ازدهرت أعمالهم خلال جائحة كورونا، وقد احتل المركز الأول الملياردير الشهير ليونارد بلافاتنيك.

 

أدت زيادة قدرها 7.2 مليار جنيه إسترليني في ثروة السير ليونارد بلافاتنيك (الأوكراني المولد) مستثمر في مجال النفط والإعلام، وهو أحد أغنى أغنياء العالم، إلى وصولها لحوالي 23 مليار جنيه إسترليني، ليحتل بها المركز الأول لأغنى أثرياء بريطانيا، رغم تأثير جائحة كورونا.

 

وقد أزاح بلافاتنيك، الذي حقق 7 مليارات دولار (4.93 مليار جنيه إسترليني) من خلال بيع حصته في شركة النفط الروسية TNK-BP عام 2013، السير جيمس دايسون من المركز الأول لأغنى أثرياء بريطانيا.

 

وقد تراجع السير جيمس دايسون إلى المركز الرابع في الجدول بعد أن زادت ثروته بمقدار ضئيل نسبيًا 100 مليون جنيه إسترليني إلى 16.3 مليار جنيه إسترليني.

 

من هو ليونارد بلافاتنيك؟

لين بلافاتنيك هو مؤسس مجموعة Access Industries، والذي كان مجرد شاب روسي فقير في سن 21 سنة انتقل مع عائلته من أوكرانيا إلى الولايات المتحدة حيث بدأت رحلته.

 

واليوم، هو المدير التنفيذي الحالي للتجمع الميكانيكي في العالم، ويسيطر على مجالاته في مختلف الشركات والدول بجميع أنحاء العالم.

 

تشمل اهتماماته التجارية شركة Warner Music التي باع فيها حصة بقيمة 1.37 مليار جنيه إسترليني عندما أدرجت في الولايات المتحدة العام الماضي.

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