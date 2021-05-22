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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تريند × خبر.. يسرا ترقص مع عمرو دياب بعد مشاركتها في جنازة سمير غانم.. تامر حسني يتطوع لدعم فلسطين

صدى البلد

يرصد موقع صدى البلد الإخباري الاحداث الهامة التي اصبحت حديث السوشيال ميديا  علي مدار اليوم ، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف اشكالها ، ونستعرض أبرز العناوين التي حدثت ليلا، فيما يلي:

ملك يزف لجنة الخُلد .. رامي رضوان يوجه رسالة مؤثرة للراحل سمير غانم

وجهة الاعلامي رامي رضوان رسالة مؤثرة للراحل سمير غانم .

بعد 17 عاما.. هنيدي يمازح لي وجدها من فول الصين العظيم

مازح  النجم محمد هنيدي  النجوم الصينيين الذين شاركوه بطولة فيلم فول الصين العظيم لعام  2004، منهم النجم العالمي kowit wattanakul صاحب شخصية "والد لى" و جدها .

هاشتاج الأهلي للرجال كونوا أبطال يتصدر الترند.. مغردون : لا بديل عن الفوز والصعود

دشن عدد كبير من جمهور النادى الأهلى هاشتاج “  الاهلي للرجال كونواابطال ”عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر ، لدعم النادى الأهلى فى مباراة اياب ربع نهائى دورى ابطال افريقيا امام نادى صن داونز .

أحمد عيد عبد الملك يدعم حسام عاشور بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي

وجه احمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق رسالة دعم لحسام عاشور بعد اصابته بقطع جزئي في الرباط الصليبي .

شاهد| يسرا تغني "نور العين" مع عمرو دياب في حفل زفاف أحد رجال الأعمال

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للنجمة يسرا برفقة النجم عمرو دياب من  حفل زفاف أحد رجال الأعمال .

شاهد | تامر حسنى يتطوع في الهلال الأحمر المصري لدعم فلسطين

تطوع أول أمس الخميس، النجم تامر حسنى  داعما الشعب الفلسطيني مع الشباب المصري المتطوع من خلال الهلال الأحمر المصري.

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