نشرة المنوعات.. عاصفة شمسية تتجه نحو الأرض ونائبة فرنسية في مواجهة مع قناة إسرائيلية بسبب فلسطين وكورونا يزيد المليارديرات ثراءً

شهدت الساحة المحلية والإقليمية والدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المتنوعة والمهمة في مختلف البقاع، وحرص موقع "صدى البلد" على متابعتها على مدار الساعة.

فحيح جهنم.. عاصفة شمسية تتجه نحو الأرض تؤثر على الهواتف والكهرباء

حذر خبراء الأرصاد من هبوب عاصفة شمسية على كوكب الأرض بسرعة صادمة، تزيد على 2.1 مليون كيلومتر في الساعة نتيجة ظهور فجوة في الغلاف الجوي للشمس، فيما وصفه رواد مواقع التواصل بـ "فحيح جهنم".



انهوا مسرحيتكم.. نائبة فرنسية تغادر قناة إسرائيلية بعد اتهامها بمعاداة السامية|فيديو

كشفت الهجمات الصهيونية على قطاع غزة منذ 10 مايو الغطاء عن مظاهر الفتنة والأعمال الإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، وأصبحت أكثر وضوحا في وسائل الإعلام الغربية.

رغم كورونا.. ارتفاع ضخم في ثروات أغنى 10 أثرياء ببريطانيا فما السر؟

في وقت دفن فيه الآلاف منا أحبائهم وقلق الملايين منا على وظائفنا وسبل عيشنا، تمر بريطانيا بازدهار مقلق للغاية في ارتفاع ثروات المليارديرات رغم انتشار جائحة فيروس كورونا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.



استخدام المسعف الآلي في سيارات الإسعاف لإنقاذ الملايين.. تعرف على إمكانياته وأسعاره|صور

لأول مرة في البلاد، أعلنت بريطانيا استخدام "المسعف الآلي" في سيارات الإسعاف، لإجراء عمليات ضغط الصدر على المرضى، بهدف توفير الوقت لفريق الطوارئ من أجل إجراء علاجات حيوية أخرى.