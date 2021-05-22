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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسام علي يتعاقد على مسلسل جديد يحمل اسم "شجر التوت"

حسام على
حسام على

بعد أن حقق نجاحًا لافتًا في رمضان 2021 من خلال مسلسل القاهرة كابول الذي جذب أنظار المشاهدين طوال الشهر الكريم، يعود المخرج حسام علي إلى البلاتوهات من خلال مسلسل ورق التوت.

وكان تم التعاقد على مسلسل ورق التوت مع عدد كبير من الفنانين منهم شريف سلامة وثراء جبيل وسلوى عثمان ومعتز هشام وخالد أنور ومصطفى منصور وسمر علام وأحمد ثابت ومحمد أشرف وآخرون، والعمل من إخراج حسام على وينتمي لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة.

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أحمد رزق: فخور بدوري في مسلسل القاهرة كابول.. فيديو

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سميرة الأسير: كورونا عطل القاهرة كابول أكثر من مرة

يذكر ان آخر أعمال المخرج حسام علي مسلسل "القاهرة كابول" الذي اعتمدت أحداثه على 3 شخصيات رئيسية هم الإعلامي ويجسده النجم فتحي عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطني ويجسده النجم خالد الصاوي، وشخصية الإرهابي والذي يجسده النجم طارق لطفي، فضلا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوي وشيرين، ومسلسل "القاهرة كابول" يرصد المؤامرات التي تعرضت لها المنطقة ومصر على مدى أكثر من ثلاثة عقود، تأليف عبد الرحيم كمال.

خالد الصاوي طارق لطفي حنان مطاوع فتحي عبد الوهاب القاهرة كابول مسلسل القاهرة كابول

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