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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تواجه الكويت فى كأس العرب لكرة الصالات

صدى البلد

يلتقى عصر اليوم السبت منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة هشام صالح نظيره منتخب الكويت فى إطار ثاني جولات كأس العرب المقامة حاليا حتى نهاية الشهر فى صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة ٦ اكتوبر.

كان منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة هشام صالح اكتسح نظيره منتخب موريتانيا بثمانية أهداف مقابل هدف.

ونجح فراعنة الصالات فى التغلب على موريتانيا بثمانية أهداف مقابل هدف فى مباراة الافتتاح فى النسخة الخامسة من بطولة كأس العرب لكرة الصالات.


ويشارك ضمن منافسات البطولة 8 منتخبات هي مصر وموريتانيا والكويت والبحرين والسعودية والإمارات والمغرب وجزر القمر.


وجمعت مباراة الافتتاح بين منتخبي مصر وموريتانيا على صالة حسن مصطفى فى مدينة ٦ أكتوبر.


المنتخب المصري يخوض منافسات البطولة بقائمة تضم كل من؛ عبدالرحمن عباس ومحمود عبدالوهاب وعبدالرحمن عيد وعلاء محمد عيسي وإبراهيم محمد عوض وبلال السيد محمود والمعتز بالله سامي ومحمد عبدالحميد وأحمد محمد عبدالقادر ومحمد سعيد لبيب ومصطفي عيد خلف وخالد عبدالله عبدالحليم وخالد يسري إبراهيم ورجب رمضان علي وعبدالرحمن سيد مصطفي ومحمد طلعت بوجي.


ويقود هشام صالح صفوف منتخب مصر فنيا بمعاونة نادر رشاد ويسعى لقيادة لاعبيه نحو تحقيق إنجاز جديد يضاف لسلسلة حافلة بالإنجازات لمنتخب مصر، بعد الفوز بكأس أفريقيا 3 مرات، ومرتين للبطولة العربية ولقب وحيد لبطولة شمال أفريقيا، بالإضاف للمركز الرابع في كأس العالم للقارات عام 2014، علما بأنه تم اعتماد اللعبة لدى اتحاد كرة القدم في عام 1996.

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