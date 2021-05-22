أخبار الرياضة .. تشكيل الأهلي أمام صن داونز .. مواعيد مباريات اليوم السبت

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يحل فريق الأهلي ضيفا ثقيلا على استاد لوكاس موريبي، لمواجهة صن داونز ضمن إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

تقام اليوم السبت 22-5-2021 مباريات عدة في مختلف انحاء العالم ولعل أبرزها مواجهة الاهلي مع صن داونز.

كشف أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة إمكانية انضمام محمد صلاح نجم ليفربول لصفوف منتخب مصر والمشاركة في بطولة أولمبياد طوكيو المقبلة.