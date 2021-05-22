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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة .. تشكيل الأهلي أمام صن داونز .. مواعيد مباريات اليوم السبت

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة العالمية والمصرية.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز بدروي أبطال أفريقيا

يحل فريق الأهلي ضيفا ثقيلا على استاد لوكاس موريبي، لمواجهة صن داونز ضمن إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

مواعيد مباريات اليوم السبت

تقام اليوم السبت 22-5-2021 مباريات عدة في مختلف انحاء العالم ولعل أبرزها مواجهة الاهلي مع صن داونز.

أحمد مجاهد يكشف إمكانية مشاركة محمد صلاح في الأولمبياد

كشف أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة إمكانية انضمام محمد صلاح نجم ليفربول لصفوف منتخب مصر والمشاركة في بطولة أولمبياد طوكيو المقبلة.

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