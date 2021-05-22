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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يعود للعمل باللائحة الاسترشادية .. تفاصيل تعيين اللجنة التنفيذية الجديدة

صدى البلد

اعتمدت اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك، تعيين الدكتور حسين السمرى عضو المكتب التنفيذي الحالى مديرا تنفيذيا للنادى والدكتور عاطف النمر مديرا للنشاط الرياضي والمحاسب طارق جبريل مديرا ماليا. 

وجاء قرار تعيين الثلاثى، السمرى والنمر وجبريل، حتى يتمكنوا من إدارة النادى وفقا للائحة الاسترشادية التى تقضى بضرورة أن يتم إسناد إدارة النادي الذى تخلو مقاعد مجلس إدارته لمدير تنفيذى ومدير للنشاط الرياضي ومدير مالى، لهذه المناصب.

 وسبق لطارق جبريل أمين الصندوق تولى منصب أمين الصندوق فى عهد المجلس المعين الذى قاد النادى قبل انتخابات 2014 برئاسة الدكتور كمال درويش.

 وأرسلت اللجنة الأولمبية لوزارة الشباب والرياضة ونادى الزمالك الصيغة التنفيذية النهائية لحكم مركز التحكيم والتسوية الصادر فى 23 فبراير الماضى ببطلان لائحة القلعة البيضاء الداخلية المعتمدة فى يونيو 2019. 

ووفقا للحكم القضائي الصادر لمصلحة ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق ببطلان لائحة القلعة البيضاء الأخيرة ستعود الوزارة للعمل باللائحة الاسترشادية بنادى الزمالك . 

وعلم صدى البلد أن العمل باللائحة الاسترشادية داخل نادى الزمالك يقضى تعيين مدير تنفيذى ومدير للنشاط الرياضى ومدير مالى . 

كما كشفت مصادر أن ممدوح عباس كسب طعنه على بطلان لائحة الزمالك ضد النادى واللجنة الأولمبية فى حكم أول درجة ثم الاستئناف . 

وقالت المصادر أن لائحة الزمالك الصادرة فى عام 2017 والتى أجريت عليها الانتخابات التى تضمنت مقعدين فى النائب تم إلغائها بقرار جمعية عمومية وإقرارها لائحة جديدة فى عام 2019 التى طعن ممدوح عباس وانتخب عليها الرباعى أشرف زكى أمينا للصندوق وأحمد مرتضى منصور وحمادة أنور وأحمد عادل عبدالفتاح أعضاء .

 أرسلت اللجنة الأولمبية لوزارة الشباب والرياضة ونادى الزمالك الصيغة التنفيذية النهائية لحكم مركز التحكيم والتسوية الصادر فى 23 فبراير الماضى ببطلان لائحة القلعة البيضاء الداخلية المعتمدة فى يونيو 2019.

وتواجدت اليوم اللجنة التنفيذية الجديدة لنادي الزمالك، في مقر القلعة البيضاء قبل تسلم اللجنة الجديدة التي ستتولى إدارة النادي مهام عملها غدا السبت.

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