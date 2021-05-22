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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بموقعة "لوكاس موريبي" .. الأهلي يبحث عن التأهل من أرض صن داونز دون مشاكل

صدى البلد

يحل فريق الأهلي ضيفا ثقيلا على استاد لوكاس موريبي، لمواجهة صن داونز ضمن إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وكان النادي الأهلي حقق الفوز علي صن داونز الجنوب إفريقي في مباراة الذهاب بنتيجة هدفين دون رد ليضع قدما في دور نصف النهائي .

 

تُقام مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، في الثالثة من عصر اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية.

وتذاع مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، عبر قناة beIN Sports HD 4 على أن يقوم عصام الشوالي بالتعليق على أحداث اللقاء.

كما دشن عدد كبير من جمهور النادى الأهلى هاشتاج “  الاهلي للرجال كونواابطال ”عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر ، لدعم النادى الأهلى فى مباراة اياب ربع نهائى دورى ابطال افريقيا امام نادى صن داونز .

وفيما يلي التشكيل المتوقع لفريق الأهلي أمام صن دوانز:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، بدر بانون، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد شريف.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت أبرز التغريدات كالآتى :

الى كل مشجعي صنداونز من جنوب افريقيا ومصر، بكراااا نسور الأهلي تصيدك ، ننتظر منكم اداء رجولي لا بديل عن الفوز والصعود ، منصوررين بعون الله .

 و غرد اخرون : افريقيا للكبار وانت الأسطورة ، شئ لا نفقده ابدا ، روح الفانله الحمراء.

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