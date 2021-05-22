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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم السبت 22 مايو 2021 فى البنوك

صدى البلد

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال اليوم السبت 22 مايو 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه  فى البنك المركزى 15.62 جنيه للشراء و 15.75جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك الأهلى الكويتى بيريوس 15.65 جنيه للشراء و 15.73جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى  فى بنك الامارات دبى الوطنى 15.64 جنيه للشراء و 15.73جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الجمعة 21 -5-2021

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى  فى بنوك (كريدى اجريكول ، المصرى للتنمية الصادرات، الأهلى المتحد، البركة، المصرى الخليجى، بلوم، التعمير والإسكان، عودة، قطر الوطنى، العربى الإفريقى الدولى، المشرق، التنمية الصناعية، أبوظبى الأول FAB، اتش اس بى سى HSBC، الكويت الوطنى NBK، المصرف المتحد، التجارى الدولى CIB، العقارى المصرى العربى، مصر إيران للتنمية، قناة السويس) 15.63جنيه للشراء و 15.73جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه فى بنوك(فيصل الإسلامى ، المصرف العربى الدولى، الاسكندرية )نحو 15.62جنيه للشراء و 15.72 جنيه.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه فى بنك مصر، والبنك الأهلى 15.61جنيه للشراء و 15.71 جنيه.

وكان البنك المصرى المصرى أعلن تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.

واستهدف قرار تحرير سعر الصرف  ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري. 

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