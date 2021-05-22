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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 22 مايو 2021

صدى البلد

ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 22 مايو 2021، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

وتراوح سعر الطماطم بين 1.25 و2.5 جنيه للكيلو، والبطاطس يبدأ سعرها من 1.25 إلى 2.7 جنيه للكيلو، والبصل من 1.5 إلى 4.5 جنيه للكيلو، والجزر من 1.5 إلى 2.5 جنيه للكيلو، والكوسة من 2 إلى 5 جنيهات للكيلو.

 

فيما تراوح سعر الفاصوليا بين 5 و8 جنيهات للكيلو، والباذنجان البلدي من 2 إلى 5.5 جنيه للكيلو، والباذنجان الرومي من 2 إلى 5 جنيهات للكيلو، والباذنجان الأبيض من 2.5 إلى 5.5 جنيه للكيلو.

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وتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و6 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر الفلفل رومي صوب 6 جنيهات للكيلو، وسعر الفلفل الحامى البلدي من 3.5 إلى 6 جنيهات للكيلو، وسعر الفلفل الحامى صوب 5 جنيهات للكيلو، وسعر الفلفل ألوان (أصفر - أحمر - برتقالى) من 10 إلى 16 جنيها للكيلو.

 

وتراوح سعر الملوخية بين 5 و7 جنيهات للكيلو، وسعر الخيار الصوب من 3 إلى 5.5 جنيه للكيلو، وسعر الخيار البلدى من 2.5 إلى 5 جنيهات للكيلو، وسعر الباميا من 30 إلى 35 جنيها للكيلو، وسعر البسلة من 3.5 إلى 6.5 جنيه للكيلو، وسعر السبانخ من 3 إلى 5 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس من 3.5 إلى 6.5 جنيه للكيلو.

 

وسجل سعر الثوم من 5 إلى 9 جنيهات للكيلو، والبنجر من 2 إلى 4 جنيهات للكيلو، وسعر الورق عنب البناتى من 10 إلى 20 جنيها للكيلو، وسعر الورق عنب البلدى من 7 إلى 13 جنيها للكيلو، وسعر الخس الكابوتشى 5 للواحدة، وسعر القرنبيط (الواحدة 2 كيلو) من 3 إلى 4 جنيهات للواحدة، وسعر البروكلى 5 جنيهات للواحدة، وسعر عيش الغراب (الطبق 250 جم) 25 جنيها.

 

وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة فى سوق العبور، تراوح سعر البرتقال أبو سرة من 4 إلى 8 جنيهات للكيلو، وسعر البرتقال الصيفى من 2 إلى 4 جنيهات للكيلو، وسعر الجريب فروت من 7 إلى 10 جنيهات للكيلو.

 

وسجل سعر اليوسفى من 4 إلى 7 جنيهات للكيلو، وسعر الليمون البلدى 6 إلى 16 جنيها للكيلو، وسعر الليمون أضاليا 6 جنيهات للكيلو، وسعر العنب المستورد أصفر أو أسود 20 جنيها للكيلو.

 

وتراوح سعر التفاح الأمريكي بين 17 و23 جنيها للكيلو، وسعر التفاح جولدن من 13 إلى 17 جنيها للكيلو، وسعر التفاح السورى اللبنانى من 12 إلى 14 جنيها للكيلو.

 

وبلغ سعر البلح السيوى 20 جنيها للكيلو، وسعر البلح ثلاجة 6 جنيهات للكيلو، وسعر البلح شامية من 6 إلى 8 جنيهات للكيلو، وسعر البلح الأبريمى من 4.5 إلى 6.5 جنيه للكيلو، وسعر البلح المركابى من 5 إلى 11 جنيها للكيلو، وسعر البلح الأبيض غزال من 7 إلى 17 جنيها، وسعر البلح الوردة من 8 إلى 18 جنيها للكيلو، وسعر البلح البرتموتة من 8 إلى 20 جنيها للكيلو، وسعر البلح الأسوانى من 6 إلى 14 جنيها للكيلو، وسعر البلح السكوتى من 8 إلى 20 جنيها للكيلو، وسعر البلح الجنديلة من 8 إلى 20 جنيها للكيلو، وسعر البلح قرن الغزال من 20 إلى 30 جنيها للكيلو.

 

وتراوح سعر الفراولة بين 4 و7 جنيهات للكيلو، والرمان بين 7 و11 جنيها للكيلو، وسعر الجوافة بين 4 و7 جنيهات للكيلو، وسعر الكنتالوب بين 3 و5 جنيهات للكيلو، وسعر البطيخ 1 (8 : 10 كجم) من 32 إلى 40 جنيها للواحدة، وسعر البطيخ 2 (6 : 8 كجم) من 21 إلى 28 جنيها للواحدة، وسعر البطيخ 3 ( 4 : 6 كجم) من 12 إلى 18 جنيها للواحدة.

 

وسجل سعر الخوخ البلدى العرايشى من 4 إلى 9 جنيهات للكيلو، وسعر الكمثرى المستوردة 25 جنيها للكيلو، وسعر الأناناس 35 جنيها للكيلو، وسعر الكيوى 26 جنيها للكيلو، وسعر الأفوكادو من 30 إلى 35 جنيها للكيلو.

 

وسعر الموز البلدي من 5 إلى 7 جنيهات للكيلو، وسعر الموز المغربى من 6 إلى 9 جنيهات للكيلو، وسعر الموز المستورد من 15 إلى 25 جنيها.

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