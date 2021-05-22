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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

لميس سلامة معقبة على وفاة سمير غانم : كأن واحد من بيتنا وراح مننا ..فيديو

الإعلامية لميس سلامة
الإعلامية لميس سلامة

تناول برنامج "صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، في فقرته الأولى ، نقاشا لأبرز الموضوعات التي حدثت خلال الأيام الماضية .

وقالت الإعلامية لميس سلامة : إن خبر وفاة الفنان سمير غانم كان من أكثر الأخبار التي لازالت مؤثرة بين أحاديث السوشيال ميديا ، معقبة : " كأن واحد من بيتنا أو أهلنا راح مننا " .

وسيطرت حالة حزن ومشهد جنائزي،  على الوسط الفني بعد رحيل النجم الكوميدي  سمير غانم ، الذي شكل أعمالًا فنية خالدة ستبقى في ذاكرة الجمهور على مدار سنوات، كما ظلت أفيهاته أقوالًا مأثورة في العديد من المواقف التي تتكرر مع مرور الوقت.

 

 

لميس سلامة سمير غانم اخبار التوك شو صباح البلد وفاة سمير غانم

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