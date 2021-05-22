لميس سلامة معقبة على وفاة سمير غانم : كأن واحد من بيتنا وراح مننا ..فيديو

تناول برنامج "صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، في فقرته الأولى ، نقاشا لأبرز الموضوعات التي حدثت خلال الأيام الماضية .

وقالت الإعلامية لميس سلامة : إن خبر وفاة الفنان سمير غانم كان من أكثر الأخبار التي لازالت مؤثرة بين أحاديث السوشيال ميديا ، معقبة : " كأن واحد من بيتنا أو أهلنا راح مننا " .

وسيطرت حالة حزن ومشهد جنائزي، على الوسط الفني بعد رحيل النجم الكوميدي سمير غانم ، الذي شكل أعمالًا فنية خالدة ستبقى في ذاكرة الجمهور على مدار سنوات، كما ظلت أفيهاته أقوالًا مأثورة في العديد من المواقف التي تتكرر مع مرور الوقت.