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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كيلو الفراخ بـ 16 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والأرانب والبط والبيض

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

يعرض موقع "صدى البلد"، أسعار أهم المواد الغذائية والتغيرات التي تطرأ عليها يوميًا، ومن بينها أسعار الدواجن التي استقر سعرها في مستهل تعاملات اليوم السبت  22-5- 2021.
 

أسعار الدواجن اليوم السبت 22- 5- 2021

 

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم بين 28 و29 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر الدواجن الحمراء "الساسو" بين 33 و34 جنيهًا، أما سعر كيلو الدواجن البلدي فوصل إلى 36 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الأمهات بين 16 و17 جنيهًا.
 

 

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 3.25 و3.75 جنيه، وسجّل الكتكوت الأحمر "ساسو" نحو 2.50 جنيه، والكتكوت البلدي 3.75 جنيهات، وتراوح سعر كتكوت السمان بين 2.25 و6 جنيهات.
 

وسجّل البيض الأبيض 27 جنيها للكرتونة، بينما البيض الأحمر سعره يتراوح بين 29 و30 جنيهًا للكرتونة، أما كرتونة البيض البلدي فسجّلت 30 جنيهًا، وسجل لحم الأرانب سعرا يتراوح بين 43 و41 جنيهًا.
 

وسجّلت أسعار البط المسكوفي 12 جنيهًا، والمولر "عمر يوم" سعر 13.50 جنيه، والبط البكيني 7 جنيهات، وكيلو لحم البط المولار 33 جنيهًا، أما لحم البط الفرنساوي فَيَصِل إلى 24 جنيها، وكيلو لحم البط المسكوفي 47 جنيهًا.

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